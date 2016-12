Textversion

29.12.2016 | 16:20 | (DiePresse.com)

Ranking. "Die Presse"-Popkritiker und Kulturredakteure küren ihre fünf Lieblingslieder des Jahres. An der Spitze stehen A Tribe Called Quest und Angel Olsen.

Die Top 5 von Samir H. Köck

1. A Tribe Called Quest: „We The People“

18 Jahre haben Sie sich Zeit gelassen, um ihr sechstes Album fertigzustellen. Die Schärfe der ersten Single „We The People“ überrollte. Zu einem zwingenden Beat und reichlich Polizeisirenen näselt sich Q-Tip in Rage. „All you black folks, you must go. All you Mexicans, you must go. And all your poor folks, you must go. Muslims and gays, boy, we hate your ways, so all you bad folks, you must go.“ Und der während der Aufnahmen verstorbene Phife Dog ätzt über „the fog and the smog of news media“, die nichts als falsche Narrative in die Welt setzen. Song of the Year!!

2. Norah Jones: „Burn“

Die meisten der neuen Songs entstanden in ihrer Küche, wo sie ein altes, abgeschabtes Klavier stehen hat. Auf ihm schuf sie so imponierende, existenzialistische Songs wie „Burn“.„I see it in your eyes, the invitation lies, but pages left to turn are chapters we should burn“ heißt es da etwa zu einer subtilen Saxofonmelodie von Jazzsaxfonstar Wayne Shorter. Deep!

3. David Bowie: „Dollar Days“

Dieses Lied ist ein rarer lichter Moment auf seinem düsteren letzten Album „Blackstar“. Ein letztes Mal begrübelt Bowie seine Rolle als Popstar, eingequetscht zwischen Fans und Industrie, und doch unterwegs in die Ewigkeit.

4. Nick Cave: „Girl in Amber“ (Kobalt)

Vielleicht so anheimelnd, weil es der fragilste Song auf „Skeleton Tree“ ist, jenem verboten schöne Opus, auf dem der australische Düstermann auch den Tod seines 15jährigen Sohns thematisiert. Hier aber geht es um die ewigen Kämpfe in den Gräben der Erotik. „And if you want to bleed, just bleed“ singt er da mit weher Stimme, „just step away and let the world spin.“ Und ganz am Ende gebietet er Ruhe: „don´t touch me, don´t touch me.“

5. Jim Jame: „We Ain´t Getting Any Younger Pt. 2“

Der Sänger von My Morning Jacket legte heuer mit „Eternally Even“ ein meisterhaftes, politisches Psychedelic-Soul-Album vor. Zum politisch-wirtschaftlichen Ungemach kommen die Zumutungen der Natur. James in eindringlichem Flüstergesang vorgetragenes Memento mori heißt „We Ain´t Getting Younger Pt. 2“. „Time´s our oyster...the grave´s always getting closer, but what the fuck you do?“.



Die Top 5 von Heide Rampetzreiter

1. Tori Amos: „Flicker“

Mit Tori Amos ist es ein bisschen wie mit einer Jugendliebe: da glaubt man, man habe sie längst hinter sich gelassen und im unerwarteten Moment trifft sie einen wieder ins Herz. Jemand, der dieser Stimme und dem Piano nie erlegen war, wird das nicht verstehen. „Flicker“ hat auch eine Geschichte: Amos schrieb den Song zu „Audrie & Daisy“, einer Doku über zwei junge Us-Schülerinnen, die sexuell missbraucht und gemobbt wurden. "Heroines, they are not born, they are made", heißt es im Text. Das mag man vordergründig finden. Stimmen tut es trotzdem.

2. Miike Snow: „Genghis Khan“

Selten war Eifersucht so gut gelaunt wie in dem Song des schwedischen Elektropop-Trios: "I don't want you to get it on with nobody else but me!" Auch sehr hübsch: Das Video erzählt die Liebesgeschichte zwischen einem Bösewicht a la Goldfinger (in diesem Fall -nase) und einem Spion a la James Bond.

3. M.I.A.: „Borders“

Mit politischen Botschaften hat sich Maya Arulpragasam noch nie zurückgehalten – ihr Künstlername ist auch ein Akronym für „Missing in Action“. Im Video zum starken „Borders“ vollzieht die Britin den Weg von Flüchtlingen über das Mittelmeer nach Europa. Ob Grenzen, Politik oder Polizeigewalt - „what's up with that?“ will sie wissen. Gute Frage.

4. Justice: „Randy“

Falsett-Gesang, ein drängelnder Beat, ein fast schon aufdringlich heiterer Refrain und dann auch noch Streicher! Die zweite Single aus „Woman“, dem dritten Album des französischen Duos ist herrlich leicht und eingängig. Genau das richtige für dieses düstere Jahr.

5. Leonard Cohen: „You Want it Darker“

Noch einmal hat Leonard Cohen seine ganze Meisterschaft im Schreiben dunkler Lieder gezeigt, in dem Album „You Want it Darker“, das kurz vor seinem Tod erschien. „You want it darker, We kill the flame“, heißt es im Titeltrack. „I'm ready, my lord.“ Gänsehaut.



Die Top 5 von Holger Fleischmann

1. Angel Olsen: „Shut Up Kiss Me“

Dieser fesselnde Song braucht keinen Beistrich im Titel. Die Vehemenz, mit der die Protagonistin „Shut up kiss me hold me tight“ einfordert, zum stakkatoartig verdichteten Rhythmus, lässt keine Atempausen zu.

2. Anderson Paak: „Am I Wrong“

Extra geschmeidiger Disco-Funk des kalifornischen Hip Hop- und R'n'B-Aufsteigers. Bringt jede Party zum Schwingen.

3. Rhianna: „Work“

Kein Jahr ohne tolle Single von Rihanna. „Work“ vom ebenfalls guten Album „Anti“ schlug weniger ein als frühere Hits, erweist sich als reduzierter, höchst perkussiver Dancehall-Pop aber als besonders nachhaltig.

4. Mavie Phoenix: „Quiet“

Herrlich flirrender, purer Pop der jungen Linzerin, den man, hat er sich einmal festgesetzt, nur mehr schwer aus dem Kopf bekommt.



5. The Frightnrs: „Nothing More To Say“

Kingston 1967 über den Umweg Queens, New York, 2016: Willkommener Seelenbalsam in Form von hinreißendem Rocksteady.

Die Top 5 von Maciej Tadeusz Palucki



1. Anohni : „Drone Bomb Me“

So berührend war 2016 kein anderer Song. Sängerin Anohni, formerly known as Antony Hegarty (Antony and the Johnsons), singt über ein junges afghanisches Mädchen, dass sich nach dem Verlust ihrer Familie den Tod wünscht.

2. Rihanna feat. Drake: „Work“

„Just get ready for work, work, work, work, work“. Der Tropical-Anspieltipp für den Montag und Meme-Liebling 2016. Millionenfach gehört, Millionenfach verkauft. Rihanna muss nie wieder arbeiten gehen.

3. Charles Bradley: „Change For The World“

„Hate is poison in the blood … We gotta change our love“, fleht Soulmeister Charles Bradley in „Change For The World". Nicht nur ein bisschen Frieden, sondern ganz viel Frieden (und Liebe) steckt da drin.

4. Moderat: „Eating Hooks (Siriusmo Remix)“

Auch wenn das dritte Moderat-Album eigentlich keinen singulären "Hit" hat, der treibende Siriusmo-Remix von "Eating Hooks" ist einer. Nummer auswählen, Studio-Kopfhörer aufsetzen und …

5. (ex-aequo): Yung Hurn: „Bianco“ / Haiyti: „Globus“

Platz fünf geht an deutschsprachigen Autotune-Cloud-Rap. Die Clips des Wieners Yung Hurn haben Millionen Klicks auf Youtube. Zu seinem g'schmeidigen Track "Bianco" kann man einfach nicht Nein (!) sagen. Niemand sang 2016 so lässig über die nächste Reisebuchung wie die Hamburgerin Haiyti in "Globus". (Beide Nummern produzierte übrigens Lex Lugner)