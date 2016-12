Textversion

Der Pop-Sänger starb im Alter von 53 Jahren. Nach seiner Zeit bei "Wham" ("Last Christmas") war er mit Hits wie "Faith" oder "Freedom" erfolgreich.

George Michael ist im Alter von 53 Jahren am Sonntag gestorben. Wie der britische Sender BBC berichtet, verkündete sein Presseagent, dass der Sänger "friedlich zuhause verstorben" sei. Die Polizei wurde am frühen Sonntagnachmittag in ein Haus in Goring-on-Thames in Oxfordshire, etwa 90 Kilometer von London entfernt, gerufen. Sie geht bisher von einem ungeklärten Todesfall aus, sieht aber keine verdächtigen Umstände. Die Leiche soll obduziert werden. In seinem Statement sagte der Presseagent, dass die Familie um den Respekt der Privatsphäre bitte und es derzeit keinen weiteren Kommentar gebe. Britische Medien berichten der Sänger sei an einem Herzanfall im Schlaf gestorben.

Bereits im Jahr 2011 hatte es große Sorge um den Sänger gegeben, als er in Wien am Tag eines geplanten Konzerts mit einer Lungenentzündung ins Allgemeine Krankenhaus eingeliefert wurde. Er lag damals wochenlang im Koma, die Ärzte konnten jedoch sein Leben retten. Bei einem Interview mit dem Londoner Lokalradio LBC erläuterte der Sänger, dass in Wien sein Gesundheitszustand gegenüber der Öffentlichkeit besser dargestellt worden war, um einen Medienrummel zu vermeiden.

Als Dank dafür hatte er rund 1000 AKH-Mitarbeiter zu einem Konzert eingeladen. Seine Nahtoderfahrung verarbeitete er später im Song "White Light", der im August 2012 veröffentlicht wurde.

"Last Christmas"

George Michael verkaufte im Lauf seiner Karriere mehr als 100 Millionen Alben, er gewann zwei Mal den Musikpreis Grammy. Geboren wurde Michael als Georgios Kyriacos Panagiotou im Juni 1963 als Sohn einer Britin und eines griechisch-zypriotischen Vaters in London. Er machte in der Londoner U-Bahn Musik, bevor er mit seinem Schulfreund Andrew Ridgeley im Jahr 1981 "Wham!" gründete. Weltbekannt wurden sie mit dem Titel "Last Christmas". Erfolg hatten die beiden auch mit dem Song "Wake Me Up Before You Go-Go". Das Duo verkörperte mit seinem draufgängerischen Stil den Geist der 80er Jahre. 1985 durfte Wham! als erste westliche Band ein Konzert in China geben.

1987 startete Michael eine Solokarriere und landete gleich mit seinem ersten Album "Faith" einen Hit. Die gleichnamige Single verkaufte sich millionenfach. Es brauchte drei Jahre, bis er mit "Listen Without Prejudice Vol. 1" sein nächstes Album produzierte. Zu seinen bekanntesten Solo-Hits zählen "Faith", "Freedom" und "Fast Love". Seinem Lebensgefährten Anselmo Feleppa widmete er den Song "Jesus to a Child".

Beim Tribute-Konzert für den 1992 verstorbenen Queen-Sänger Freddie Mercury sang er unter anderem auch den Queen-Song "Somebody to love". Der Song landete in der Version ein weiteres Mal in den Charts. Zuletzt arbeitete Michael gemeinsam mit dem britischen Produzenten Naughty Boy an einem neuen Album.

Ein bewegtes Leben

Persönliche Schicksalschläge warfen George Michael in den 90er-Jahren aus der Bahn: 1993 starb sein Lebenspartner Anselmo Feleppa, 1997 seine Mutter. Ein Jahr später machte er nach Problemen mit der Polizei seine Homosexualität auch öffentlich bekannt. Der Künstler wurde in Los Angeles auf einer öffentlichen Parktoilette von einem Polizisten in Zivil verhaftet. Die Folge: 810 Dollar Strafe und 80 Stunden gemeinnützige Arbeit sowie eine breite Aufmerksamkeit der Medien. Später sagte der Star, er wollte sich nicht outen, solange seine Mutter noch lebte.

In der Zeit begannen auch seine Drogenprobleme, 2010 wurde er zu acht Wochen Haft verurteilt, weil er unter Drogen- und Medikamenteneinfluss seinen Wagen in ein Londoner Geschäft gerammt hatte. In Interviews äußerte sich Michael offen zu seinen Problemen. Einmal sagte er dem "Guardian", die Leute sähen ihn wegen seiner sexuellen Vorlieben und seiner Drogenprobleme gerne als "tragisch" an; er glaube, seine Schwächen sorgten dafür, dass sie weniger neidisch auf ihn seien. "Ich selbst betrachte sie nicht mehr als Schwächen - das ist einfach, wie ich bin", fügte er hinzu.

Sein Tod hat weltweit für Bestürzung gesorgt. Elton John schrieb auf Instagram, er habe einen geliebten Freund und einen brillanten Künstler verloren. George Michaels früherer Band-Partner Andrew Ridgeley twitterte, der Verlust seines geliebten Freundes breche ihm das Herz. Der britische Sänger Robbie Williams meinte, "Oh Gott, nein...ich liebe dich, George...Ruhe in Frieden". Der Sänger Martin Fry von der Band ABC twitterte: "Ich bin am Boden zerstört." Der frühere BBC-Discjockey Tony Blackburn sagte, Michaels früher Tod sei kaum zu glauben: "Dieses furchtbare Jahr dauert weiter an."

Madonna hat auf Facebook gepostet: "Lebewohl mein Freund. Wieder ist ein großer Künstler von uns gegangen. Kann sich das Jahr 2016 jetzt nicht verpissen?" Die Sängerin spielte damit auf den Tod einer großen Zahl von Rock- und Popstars in diesem Jahr an, wie David Bowie (69), Prince (57), Leonard Cohen (82), Status-Quo-Gitarrist Rick Parfitt (68) sowie die Jazz-Sängerin Natalie Cole (65).

