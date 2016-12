Textversion

26.12.2016 | 00:46 | (DiePresse.com)

Der ehemalige Frontman der Gruppe "Wham", der danach als Solokünstler erfolgreich war, starb im Alter von 53 Jahren.

George Michael ist im Alter von 53 Jahren am Sonntag gestorben. Wie der britische Sender BBC berichtet, verkündete sein Presseagent, dass der Sänger "friedlich zuhause verstorben" sei. Laut Polizei gebe es keine Anzeichen für verdächtige Umstände. In seinem Statement sagte der Presseagent, dass die Familie um den Respekt der Privatsphäre bitte und es derzeit keinen weiteren Kommentar gebe.

Bereits im Jahr 2011 hatte es große Sorge um den Sänger gegeben, als er in Wien am Tag eines geplanten Konzerts mit einer Lungenentzündung ins Allgemeine Krankenhaus eingeliefert wurde. Er lag damals wochenlang im Koma, die Ärzte konnten jedoch sein Leben retten. Als Dank dafür hatte er rund 1000 AKH-Mitarbeiter zu einem Konzert eingeladen. Seine Nahtoderfahrung verarbeitete er später im Song "White Light", der im August 2012 veröffentlicht wurde.

"Last Christmas"

George Michael verkaufte im Lauf seiner Karriere mehr als 100 Millionen Alben. Der Sänger feierte in den frühen 1980er Jahren Erfolge mit der Band "Wham" - unter anderen mit dem Song "Last Christmas". Danach wurde er erfolgreicher Solokünstler, etwa mit "Careless Whisper", "Freedom" oder "Jesus to a Child". Beim Tribute-Konzert für den 1992 verstorbenen Queen-Sänger Freddie Mercury sang er unter anderem auch den Queen-Song "Somebody to love", das mit ihm ein weiteres Mal in den Charts landete.



