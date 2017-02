Textversion

09.02.2017 | 16:12 | Samir H. Köck (DiePresse.com)

KritikEinmal noch großes Kino für die Ohren mit Maestro Ennio Morricone: Er verabschiedete sich 88-jährig von seinen hiesigen Fans in der Wiener Stadthalle. Auf visuelle Umsetzung verzichtete er gänzlich. Die Klänge weckten Bilder genug.

Das eilige publizierte Foto spricht Bände. Ennio Morricone steht mit fest verschränkten Armen und gequältem Lächeln im Gesicht vor dem euphorischen Geschäftsführer der Wiener Stadthalle, der ihm einen Preis mit dem skurrilen Namen „Wiener Stadthallen Flügel“ überreichen will. Da muss wohl wieder ein sperriges Teil vom Hotelpersonal entsorgt werden . . .

Dabei gab es durchaus Zeiten, in denen auch ein Ennio Morricone Kompromisse zur Förderung der Popularität eingegangen ist. In den späten Sechzigerjahren ließ er sich dazu verführen, anglisierte Pseudonyme anzunehmen, um auf dem US-Markt besser akzeptiert zu werden. Doch auch als Dan Savio und Leo Nichols bekam er keine Preise. Die US-Filmwirtschaft akzeptiert nur ungern europäische Größen. Erstmals für einen Oscar in Betracht gezogen wurde Morricone erst 1979. Für über 500 Filme komponierte er, wurde aber nur fünfmal nominiert. Sein erster Oscar war der 2007 von Clint Eastwood überreichte Ehren-Oscar für das Lebenswerk. Als ob das der Academy of Motion Picture Arts and Sciences peinlich wäre, verlieh sie ihm 2016 doch noch eine Trophäe für den Score eines konkreten Films: für „The Hateful Eight“, seine späte Zusammenarbeit mit Quentin Tarantino, der zu einem guten Teil aus Resten älterer Arbeiten bestand. Seine Freude darüber hielt er recht geheim.

Während er Ehrungen betont kühl gegenübersteht, brennt sein Herz nach wie vor hell für die Musik. Für sie nimmt er Mühen in Kauf. Auf seiner „60 Years of Music Tour“ reist er mit mehr als 200 Musikern und Vokalisten durch die Welt und verzichtet tapfer auf die Annehmlichkeiten seines römischen Zuhauses. Hochbetagt ist er, der seit 1947 für Theater, seit 1961 für den Film komponiert, aber wehen ihn die Winde von Flöten, Geigen und Waldhörnern an, wird er überraschend gelenkig. So auch bei „Best Offer“, dem Opener in der Wiener Stadthalle, in der er zum dritten Mal gastierte. Mit geradezu fidelen Bewegungen dirigierte er in der Folge sein großes Ensemble durch einige seiner schönsten Soundtrackmelodien.

Diesmal leider keine Eulenrufe . . .

Morricone hat ja für Avantgardefilme genauso komponiert wie für Spaghetti-Western, für Kriminalfilme und epische Dramen wie „1900“. Gern überraschte er durch den Einsatz selten genutzter Instrumente wie Maultrommel, Mundharmonika und Panflöte. Auch mit exzentrischem Gesang hat er experimentiert. Der Amerikaner Pete Tevis, der einmal auch eine Platte mit Geräuschen veröffentlicht hat, die Käfigvögel zum Singen inspirieren sollte, war während seiner Italo-Western-Soundtrack-Zeit ein enger Mitarbeiter. Morricone, obwohl aus dem Land des Belcanto stammend, etablierte menschliche Geräusche asthmatischen, gastrischen und koitalen Ursprungs in seiner Musik. Auch Schläge auf den Amboss, Eulenrufe und knallende Peitschen setzte er ein.

Solche wüsten Sounds hörte man diesmal in Wien nicht. Dafür entschädigte die – leider zu sparsam eingesetzte – Sopranistin Susanna Rigacci mit Seele und Sinnlichkeit. Für gewöhnlich singt sie Oper in sechs Sprachen. Bei Morricone herzte sie mit wortlosem, nur dem Klang verpflichtetem Gesang legendäre Stücke wie „Jill's Theme“ (aus „Spiel mir das Lied vom Tod“) und „Ecstasy of Gold“ aus „Zwei glorreiche Halunken“.

. . . aber idyllische Flöten

Subtil wechselten die Stimmungen, Pathos und kleine Geste durchdrangen einander. Kaum hatten prächtige Geigen und idyllische Flöten zur Schwelgerei gelockt, rissen einen robuste Waldhörner und bebender Bass wieder heraus. Zu den eindringlichsten Stücken zählten das romantische „Cinema Paradiso“ sowie das giftige „Chi Mai“. Die kantigen Einschübe aus dem aktuellen Opus „The Hateful Eight“ begeisterten die Jugend im Saal. Zur Popmusik hatte Morricone ja stets einen guten Draht. Er wurde vielfach gesampelt, gecovert (etwa von Metallica), arbeitete auch mit Popstars wie Morrissey. Getragener klangen „Deborah's Theme“ aus „Es war einmal in Amerika“ und die Stücke aus dem Blockbuster „The Mission“. Die Schlussnummer „On Earth as It Is in Heaven“ war vom jubilierenden Gesang des ungarischen Csokonai National Theatre Choir geprägt. Agonie und Ekstase liefen hier spielerisch ineinander. Standing Ovations!