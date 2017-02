Textversion

14.02.2017 | 10:41 | (DiePresse.com)

Bei der Jury hatte Danyal mit seinem Song "Hosgeldiniz (Reißt die Arme auf)" Eindruck gemacht, vom Publikum gab es hingegen keine Punkte.

Der Sieger des diesjährigen Protestsongcontest kommt aus Oberbayern: Danyal konnte sich am Sonntagabend im Wiener Rabenhof Theater mit dem Stück "Hosgeldiniz (Reißt die Arme auf)" gegen neun weitere Kandidaten durchsetzen. In dem Song ruft der Sänger dazu auf, "Vorurteile gegen Fremde und Ausländer zu überwinden", heißt es in einer Aussendung. Er punktete damit vor allem bei der Jury.

Diese, bestehend aus Peter Paul Skrepek, Martin Blumenau, Clara Blume, Olivera Stajic, Stefanie Sargnagel und Voodoo Jürgens, brachte ihn auf den ersten Platz, vom Publikum gab es für seine Darbietung hingegen keine Punkte.

Auf den weiteren Plätzen folgten Permaneder ("Ein Wintermärchen") sowie Schapka ("USQQ"). Wettbewerbserfahrung hat Danyal jedenfalls mitgebracht, nahm er doch im Vorjahr auch an der Castingshow "The Voice of Germany" teil.

Als Moderator führte Michael Ostrowski beim 14. Protestsongcontest durch den Abend. Im Vorjahr entschied die deutsche Liedermacherin Sarah Lesch den gemeinsam vom Radiosender FM4 und dem Rabenhof veranstalteten Wettbewerb für sich.