diepresse.com

The Dillinger Escape Plan brechen nach Unfall Europatour ab

Textversion

14.02.2017 | 13:57 | (DiePresse.com)

Die US-Band hätte am Donnerstag in der Szene Wien auftreten sollen. Doch der Tourbus von The Dillinger Escape Plan wurde von einem Lkw gerammt.