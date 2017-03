Textversion

01.03.2017 | 16:30 | (DiePresse.com)

Das Festival in Wiesen findet heuer erst zum zweiten Mal statt, wird aber auf drei Tage ausgeweitet. Auch Sohn, Foals und Metronomy treten auf.

Die ersten Bands für das zweite "Out of the Woods"-Festival in Wiesen (Bezirk Mattersburg) sind am Mittwoch bekannt gegeben worden. Wie der Veranstalter mitteilte, sind für das heuer auf drei Tage ausgedehnte Event die Indie-Gruppe Alt-J aus Großbritannien, die Kanadierin Feist und die Grammy-Preisträger Phoenix aus Frankreich bestätigt worden. Der Kartenverkauf hat bereits gestartet.

Neben den Headlinern kann sich das Publikum zudem auf Dance-Punk-Art-Rock von den britischen Foals, mit minimalistischen Synthielinien unterlegten Gesang von Sohn und auf deutsche Ohrwürmer von Milky Chance freuen. Aus Großbritannien werden die Indietronic-Institution Metronomy und aus Kanada die Folkpop-Band The Strumbellas anreisen.

Dazu werden sich Drangsal aus Deutschland, das Ambient-Pop Kollektiv Cigarettes After Sex aus den USA, die Kanadierin Alice Merton und der 18-jährige Brite Declan McKenna gesellen. Aus Österreich haben sich das Wiener Trio Hunger und Nihils aus Tirol angekündigt.