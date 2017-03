Textversion

06.03.2017 | 13:40 | von Samir H. Köck (Die Presse)

Joy Denalane, 43-jährige Soulsängerin aus Berlin-Kreuzberg, sprach mit der „Presse am Sonntag“ über Heimat und Rechtsruck, Donald Trump und Rapper Rin.

Ihr neues Album heißt „Gleisdreieck“, nach der Berliner U-Bahn-Station. Wieso?

Joy Danalane: Diesmal habe ich ohne konzeptionellen Überbau Songs geschrieben und gesammelt. Viel ging mir durch den Kopf, nichts hat mich restlos überzeugt. Dann bin ich U-Bahn gefahren und dachte, das ist es: Gleisdreieck. Es war der Kiez meiner Kindheit. Von den Leuten her war es total durchmischt. Eine Lebensschule, aus heutiger Perspektive. Ich fand „Gleisdreieck“ auch von der Phonetik her ansprechend. Es vereint Weiches und Hartes.

„Wie ein Bahnhof ist diese Welt, ein Zug fährt ab, ein anderer hält“, sang schon Gilbert Bécaud. Was fasziniert Sie an so einem Ort des Durchgangs?

Im konkreten Fall sind es biografische Erinnerungen. Ich bin in Kreuzberg aufgewachsen, Gleisdreieck war meine U-Bahn-Station. Ganz allgemein finde ich Bahnhöfe faszinierend, weil sie eben gleichzeitig Orte des Abschieds und der Begegnung sind.

Berlin hat sich ja nach der Wiedervereinigung stark verändert . . .

An keinem anderen Ort Deutschland sind die Kulturen des Ostens und des Westens so intensiv zusammengeprallt wie in Berlin. Der Potsdamer Platz, wie er sich heute dem Auge darbietet, ist natürlich eine Bausünde. Die Gentrifizierung hat sich auch am Gleisdreieck-Park zugespitzt. Aber Berlin war immer im Wandel. Das stelle ich nicht infrage, ich finde Stillstand den Horror schlechthin. Für jemanden, der in Bewegung bleiben will, ist Berlin ein guter Ort. Es ist eine Stadt für Pioniere.

Mehr als fünf Jahre sind seit dem letzten Joy-Denalane-Album ins Land gegangen. Ist das dem Mutterdasein geschuldet?

Nee, gar nicht. Nach dem vorigen Album, „Maureen“, überlegte ich, wie es weitergehen könnte. Ich ging schließlich nach New York und nahm ein Album im Stil von Ike & Tina Turner auf. Extrem dynamisch gesungene Soulmusik im Retrokleid. Im letzten Moment habe ich alles zurückgezogen und das Album auf Eis gelegt. Mir kam es wie eine Wiederholung von etwas vor, was ich schon einmal in einer anderen Farbe gemacht hatte.

Ist denn nicht die Variation des Gleichen das große Erfolgsrezept des Pop?

Oft schon, aber nicht in diesem Fall. Es war keine leichte Entscheidung. Natürlich habe ich mit Menschen dafür gearbeitet, viel Zeit und Geld dafür verbraucht. Die Konsequenz war, dass ich mein Team vergrößert und mit neuen Leuten gearbeitet habe.

Darunter mit der Sängerin Jasmin Shakeri. Mit ihr haben Sie den Text zu „Venus & Mars“ geschrieben. Saßen Sie gemeinsam vor dem Kamin und sinnierten über die unüberbrückbaren Differenzen zwischen Mann und Frau?

Das ist gar nicht so schlecht getroffen. Ungefähr so war es. Es passierte bei ihr zu Hause. Die Musik brachte ich mit, die hatte ich mit meinem langjährigen Gitarristen einmal auf einer Tournee in der Garderobe ersonnen. Inhaltlich hatte ich zunächst eine ganz andere Idee, aber Jasmin überzeugte mich.

In Ihrer Mannschaft ist auch der Rapper Rin, der mit dem Österreicher Yung Hurn den Internethit „Bianco“ gemacht hat. Was mögen Sie an ihm?

Seine Musik hab ich zum ersten Mal in einem Sneakerladen in Stuttgart gehört. Der Verkäufer hat uns ganz stolz gesagt, dass das ein Freund von ihm sei. Ich war sofort beeindruckt von diesem Autotune-Sound. Es ist vielleicht ein schlechtes Wort, aber ich finde Rins Zugang richtig schön unverdorben. Seine Melodien sind total soulful, die spür ich richtig.

Amerikanischer Soul und R&B ist Ihre kulturelle Wahlheimat. Wie sehen Sie die Wahl von Trump?

Damit hatte ich einfach nicht gerechnet. Als die Wahl feststand, war ich irgendwo im Saarland, habe zunächst nur das Fernsehbild ohne Ton gesehen. Lauter leere, müde Gesichter. Da wusste ich gleich, dass Trump gewonnen hatte. Unabhängig davon hat man aber den Rechtsruck in der westlichen Welt schon länger beobachten können.

Woran liegt das?

Zum einen an der sogenannten Flüchtlingskrise, zum anderen an der Unverhältnismäßigkeit zwischen dem Reichtum eines Landes wie Deutschland und der wachsenden Armut vieler einzelner Bürger. Mir ist es dennoch ein Rätsel, wie man so eine Haltung einnehmen kann wie die Sympathisanten der AfD.

Als Tochter eines schwarzen Südafrikaners und einer weißen Mutter werden Sie von diesen wohl nicht als „echte“ Deutsche wahrgenommen. Ihr Song „Zu Hause“ reflektiert das. Wächst Ihr Unbehagen in Deutschland?

Schon einigermaßen. In diesem Lied hab ich mich gefragt: Wie kann es das geben, dass mir jemand in meinem Land die Berechtigung abspricht? Wenn man nicht aussieht wie das Ebenbild der weißen Mehrheitsgesellschaft, bekommt man jetzt Ablehnung zu spüren. Das ist sehr beunruhigend.

Trotzdem variieren Sie in politisch heikler Zeit größtenteils Themen wie Familie und Liebe. Warum?

Weil ich auf keinen Fall plakativ sein will. Der jeweilige Zeitgeist ist meinen Liedern ohnehin eingebrannt.

Was ist Ihre Idee von Heimat?

Das ist schlicht der Ort, an dem man sich sicher fühlt. Nicht zwingend das Land, aus dem man stammt. Mein Zuhause ist Berlin, Deutschland, Europa. Die Auseinandersetzung damit, dass Leute denken könnten, ich gehöre nicht hierher, macht mich natürlich fertig.

Im Song „Alles leuchtet“ geben Sie dennoch die Optimistin. Wie kommt das?

Die große Erleuchtung ist Utopie. Der Mensch hangelt sich an seinen Glücksmomenten voran. Dieses Lied wird keine Revolution auslösen, aber es beschreibt die Momente, die man braucht, um dieses verrückte Leben zu bestehen.