17.03.2017 | 14:25 | (DiePresse.com)

Die britischen Indie-Rocker werden in St. Pölten ein Best-Of-Programm spielen. Auch Mumford & Sons, Bilderbuch und Robin Schulz werden beim Festival auftreten.

Die Veranstalter des Frequency Festivals haben am Freitag weitere Künstler bestätigt. So werden im August in St. Pölten nun auch die britischen Indie-Rocker Placebo auftreten. Die Band um Brian Molko wird ein Best-Of-Programm (Best of 20 Years) spielen. Am Freitag wurden ebenfalls Robin Schulz, Galantis, Breaking Benjamin, Clean Bandit und Booka Shade angekündigt.

Bereits vorab waren Bands wie Mumford & Sons, Billy Talent, Moderat, Wanda, Offspring, Cypress Hill und Bilderbuch bestätigt. Das Frequency findet von 15. bis 17. August im Greenpark in St. Pölten statt.