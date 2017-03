Textversion

17.03.2017 | 17:06 | (DiePresse.com)

"Laune der Natur", das 16. Album der deutschen Punkformation, erscheint am 5. Mai. Bereits am 7. April wird die Single "Unter den Wolken" veröffentlicht.

Am 5. Mai erscheint das 16. Album der Toten Hosen "Laune der Natur". "Nach drei harten und langen Jahren ist es endlich vollbracht", erklärte Frontmann Campino in einem Youtube-Video, auf dem es auch einen ersten, recht eigenwilligen "Höreindruck" gibt. Vorbestellungen sowohl für das Album als auch die Single "Unter den Wolken" sind bereits möglich, teilte die Plattenfirma JKP am Freitag mit.

Am 5. Juni wird die Band um Sänger Campino beim Rock in Vienna Festival auftreten.