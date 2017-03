Textversion

20.03.2017 | 15:48 | (DiePresse.com)

Vor dem Start seiner ersten Solotournee greift der ehemalige Oasis-Frontmann Liam Gallagher seinen Bruder auf Twitter an. Er will live auch Noels Songs singen.

Der Bruderzwist im Hause Gallagher nimmt auch acht Jahre nach der Auflösung der gemeinsamen Britpop-Band Oasis kein Ende: Vor dem Start seiner ersten Solotournee greift der ehemalige Oasis-Frontmann Liam Gallagher Bruder Noel an. Denn er will seine Konzerte mit „Don’t Look Back in Anger“ eröffnen, mit „Rocking Chair“ will er dann den Schlusspunkt setzen, berichtet der „Guardian“. Beide Lieder stammen nicht nur aus Noels Feder, sie wurden auch von ihm gesungen. „Wird Zeit, dass die einmal ordentlich gemacht werden“, schrieb Liam auf Twitter.

Er richtete auch eine Botschaft an die Fans seines Bruders, die er „NG fanboys“ nennt: „Ich kann und werde jeden Song, den er geschrieben hat, größer und besser singen als er – selbst wenn ich von einer Holztaube in die Eier getroffen worden wäre“.

Die Beschimpfungen haben einen aktuellen Anlass: Liam Gallagher kündigte zeitgleich seine Debüt-Solosingle mit dem Titel „Not for Sale“ an. Das dazugehörige Album trägt den Titel „As You Were“. Der Erscheinungstermin ist noch nicht bekannt.

Eigentlich hatte Liam Gallagher immer wieder betont, dass er nicht wie sein älterer Bruder Noel eine Solokarriere einschlagen werde. Im vergangenen Jahr hat Liam Gallagher aber einen Vertrag mit dem Label Warner unterschrieben.

Derzeit sind Konzerte für die Festivals Benicassim in Spanien und Lollapalooza in Paris im Juli geplant.