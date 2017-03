Textversion

23.03.2017 | 10:22 | (DiePresse.com)

In Mannheim in Deutschland gab der österreichische Musiker das erste von zwölf geplanten Unplugged-Konzerten.

Mit Streichinstrumenten und eher leisen Tönen hat Andreas Gabalier in Mannheim seine Unplugged-Tournee eröffnet. Mehr als 2200 Besucher in der Rosengarten-Halle verabschiedeten den 32-jährigen österreichischen Musiker am Mittwochabend nach fast dreistündiger Spielzeit mit viel Applaus.

Wie Gabalier trugen viele Zuschauer in der deutschen Industriestadt am Rhein Tracht: Lederhosen, rot-weiß-karierte Hemden oder Dirndl. "Das fühlt sich an wie eine große Familie", rief der Sänger von der Bühne.

Er hat für die Tournee seine Mundart-Stimmungshits wie "Hulapalu" neu arrangiert und präsentiert die Lieder nun in eher minimalistischen Versionen. "Wir haben die Songs abgespeckt, damit sie in diesen intimen Rahmen passen", sagte der Sänger vor dem Auftritt.

Gabalier war in den vergangenen Jahren mit einer Mischung aus Volksmusik und Rock-Pop-Rhythmen bekannt geworden und bezeichnet sich selbst als "Volks-Rock'n'Roller". Bis Ende April tritt er neun Mal in Deutschland und drei Mal in Österreich auf. Die Konzerte sind bereits ausverkauft.