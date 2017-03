Textversion

30.03.2017

Eigentlich hatte sich die Band nach einem Auftritt bei den Grammys in den Ruhestand begeben. Doch im Juli tritt sie in den USA auf.

Die US-amerikanische Kultband The Eagles wird diesen Sommer für zwei Festivalauftritte ein Comeback geben. Nach dem Tod von Gründungsmitglied Glenn Frey im Vorjahr war es zunächst ruhig geworden um die Musiker ("Hotel California"). Nun stehen sie beim Classic West in Los Angeles (15.-16. Juli) und Classic East in New York (29.-30. Juli) auf dem Line-up.

Die Gruppe führt damit ein Feld von altgedienten Acts wie Fleetwood Mac, Earth, Wind & Fire und Steely Dan an. Eigentlich war nach einem Tribute-Auftritte bei den Grammys zu Ehren Freys die Rede vom Ende der Eagles. "

Das war ein angemessener Abschied", hatte Multiinstrumentalist Don Henley gegenüber der BBC betont. "Ich glaube nicht, dass ihr uns noch einmal spielen sehen werdet." Zumindest für das Festivaldoppel hat sich das nicht bewahrheitet. Ob jemand Frey ersetzen wird, ist bis dato nicht bekannt.