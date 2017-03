Textversion

Die zweite Ausgabe des Indie-Festivals findet von 20. bis 22. Juli in Wiesen statt. Den Auftakt machen die Briten Alt-J. Das Finale bestreitet die kanadische Sängerin Feist.

Nach der Premiere im Vorjahr, damals traten AnnenMayKantereit, Tocotronic und Two Door Cinema Club als Headliner auf, findet das "Out of the Woods"-Festival heuer zum zweiten Mal statt. Heute, Freitag, wurden die Termine der Auftritte der diesjährigen Headliner veröffentlicht. So wird die britische Indie-Folk-Band Alt-J am Donnerstag, 20. Juli auftreten. Die französische Disco-Rock-Band Phoenix beschließt den Abend am Freitag, 21. Juli. Das Finale am Samstag, 22. Juli, bestreitet die kanadische Sängerin Feist.

Auch Acts wie Foals, Metronomy, Milky Chance und Sohn wurden bereits bestätigt. Das komplette Festival-Lineup und die Tageseinteilung aller Bands wird Mitte April veröffentlicht.

Tagestickets sind ab 69 Euro erhältlich, Zweitages-Pässe ab 109 Euro, Dreitages-Pässe ab 129 Euro.