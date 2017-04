Textversion

24.04.2017 | 11:03 | (DiePresse.com)

Ihre Herbsttournee führt Tori Amos auch ins Brucknerhaus nach Linz und das Konzerthaus in Wien. Das Album soll am 8. September erscheinen.

Die US-Singer-Songwriterin und Pianistin Tori Amos hat ihr 15. Studioalbum angekündigt. "Native Invader" erscheint am 8. September und führt die 53-Jährige im Rahmen einer Herbsttournee auch am 20. September ins Linzer Brucknerhaus und am 1. Oktober ins Wiener Konzerthaus, wie Universal Music Austria am Montag bekannt gab.

"Native Invader" folgt auf das 2014 veröffentlichte Album "Unrepentant Geraldines", Amos' achter Platte mit Platzierung in den Top Ten der US-Billboard-Charts.

Treibende Kraft hinter der neuen Aufnahme seien "die Musen", sagt Amos: "Die Aufnahme wendet sich der Natur zu und ergründet, wie diese sich durch Widerstandsfähigkeit selbst heilen kann. Die Songs ringen auch mit der Frage: Welche Rolle spielen wir selbst bei der Zerstörung unseres Landes wie auch unserer selbst und in unseren Beziehungen zu anderen?"

>> www.toriamos.com