23.12.2016 | 22:40 | Thomas Kramar (Die Presse)

Leonard Cohen, der große jüdisch-kanadische Dichter und Sänger, ist heuer gestorben, 82-jährig, am 7. November. Zwei Wochen davor ist „You Want It Darker“, sein letztes Album, erschienen.

Leonard Cohen: „Treaty“. Der letzte Song der Woche in diesem Jahr, noch dazu in einem Blatt, das unter dem Zentralthema Liebe steht, der muss von Leonard Cohen sein, von dessen letztem Album „You Want It Darker“. Er kommt gleich nach dem Titelsong, diesem dunklen Psalm, in dem der Sänger vor Gott steht; der Schauplatz wechselt sozusagen von der Ewigkeit an den Küchentisch, wo Adam und Eva sitzen, nicht gerade seit Ewigkeiten, aber doch schon sehr lang, und sich zusammenraufen. Sie reden wild und wirr, über die Schlange (die wiedergeboren wird, aber ohne Haut), über die Liebe, für die sie sich verkauft und von der sie sich befreit gewähnt haben, über Wasser und Wein. Und dann sagt er im Refrain, mit dieser uralten Stimme, die schon fast keine Stimme mehr ist: „I wish there was a treaty between your love and mine“, und man meint plötzlich zu begreifen, warum Menschen heiraten. Danke, Leonard Cohen, auch dafür.

