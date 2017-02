Textversion

04.02.2017 | 19:04 | Thomas Kramar (Die Presse)

Sampha Sisay, geb. 1989 in London, ist ein „musician's musician“, hat u. a. mit Kanye West und Drake gearbeitet. Nun erscheint sein erstes eigenes Album: „Process“.

Sampha: „(No One Knows Me) Like the Piano“. Ein Song über die an Krebs gestorbene Mutter des Sängers: So direkt berührend das Thema ist, so schwierig ist – gerade deshalb – seine Umsetzung. Am besten gelingt es vielleicht, wenn man sich auf ein Detail konzentriert, wie einst die Manic Street Preachers auf den Cranberry-Saft („Ocean Spray“), den die Mutter im Spital getrunken hat. Bei Sampha ist es das Klavier im Haus der Mutter. Keiner kenne ihn wie dieses, singt er mit einer Stimme, die nah und fern zugleich klingt, natürlich meint er damit auch die Mutter selbst, die er dann im Mittelteil direkt anspricht: „You know I left, I flew the nest.“ Das klingt ganz anders, künstlich verdoppelt und seltsam verzerrt, wie unter zurückgehaltenen Tränen, doch der klare, reine Klang des Klaviers bleibt gleich, wie das leichte Windbrausen, aus dem der Song kommt und in den er mündet, wenn das Klavier der Mutter dann schweigt.

