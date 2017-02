Textversion

08.02.2017 | 14:37 | (DiePresse.com)

Gut Ramen will Weile haben. Jetzt ist sie endlich startklar, die neue Ramen-Bar der Mochi-Betreiber am Vorgartenmarkt.

Es war schon länger angekündigt, hat aber, wie so oft in der Gastronomie, dann doch noch gedauert. Jetzt ist es so weit – gestern war ein Probeessen für Freunde angesetzt, heute öffnet die Ramen-Bar der Mochi-Betreiber auf dem Vorgartenmarkt für alle Esser ihre schicke, schwarze Türe.

Die aktuelle Karte steht schon online zum Gustieren, darauf etwa Tan Tan Ramen Miso (mit scharfem Hackfleisch, Weißkraut, Mais, Butter und Jungzwiebeln) oder Clam Ramen Shio (mit dem japanischen Schweinebraten Chashu, Venusmuscheln, Pilze, Jungzwiebel). Von den Rollläden soll man sich nicht abschrecken lassen, die bleiben im Winter immer unten, heißt es auf Nachfrage.

Das Lokal selbst ist (marktstandgerecht) klein gehalten, angenehm ausgeleuchtet, bietet einige, vielleicht etwas kontaktfreudige Plätze an der Bar und eine charmante Tisch-Reihe dahinter an. Wer Mochis japanische Nudelsuppenküche lieber in den eigenen vier Wänden genießt, hat Pech. "Ramen müssen sofort nach dem Servieren verzehrt werden, daher bieten wir kein Take Away an", sagen die Betreiber. In der Mochi Ramen Bar sind übrigens auch keine Reservierungen möglich. "First come, first serve!"