17.02.2017 | 11:41 | von Karin Schuh (DiePresse.com)

Neue Lokale in Wien: Asiatisches, Mini-Pizzen, gegrilltes Fleisch und Sushi aus heimischem Fisch.

Mochi Ramen Bar

Lang hat es gedauert - Monate, Jahre? - bis es endlich soweit war. Das Mochi, der Mini-Japaner im zweiten Bezirk, bei dem sich heimische Foodies und kulinarisch interessierte Reisende die Klinke in die Hand geben, hat nun am Vorgartenmarkt eine Ramen-Bar aufgemacht. Dass die asiatischen Nudelsuppen in all ihren Ausführungen hierzulande viele Fans haben, ist spätestens seit Karma Ramen bekannt. Jetzt hat der Ramen-Hype aber auch den kleinen Vorgartenmarkt erreicht.

Wo & Wann: Mochi Ramen Bar, Vorgartenmarkt Stand 12 & 29, 1020 Wien, Di bis Fr 12-21 Uhr, Sa 11-21 Uhr, keine Reservierungen

Shoyu Ramen

Noch einmal Ramen, diesmal in der Wiener Innenstadt in einer ehemaligem Pizzeria. Hier wirbt man mit der gesunden, japanischen Küche - was einer ordentlichen Portion Schweinefleisch nicht im Weg steht.

Wann & Wo: Shoyu Ramen, Seilerstätte 10, 1010 Wien, Mo bis Sa 11-22 Uhr, Tel.: 01/941 50 18

Bros Pizza

Klein, aber oho. Ausnahmsweise sei diese abgedroschene Formulierung hier erlaubt. Auf diese Pizzen trifft sie tatsächlich zu, dank Sauerteig statt Germteig und köstlichem Belag (echte Pilze und kein Konservenfutter, toller Ziegenkäse,...). 6,50 Euro kosten die kleinen Pizzen, die nur einen Durchmesser von 22 Zentimeter haben. So lässt es sich besser durchkosten.

Wann & Wo: Bros Pizza, Zollergasse 2, 1070 Wien, Di bis Sa 12–20 Uhr, So 11–19 Uhr, Tel.: 0664/463 77 73

Ludwig Van

Walter Leidenfrost hat leider das Weinhaus Arlt in Hernals verlassen. Aber halb so wild: Er kocht jetzt gemeinsam mit Julia Pimingstorfer im Ludwig Van in Wien Mariahilf. Auch fein. Zu Mittag kocht hier übrigens Nora Kreimeyer, die früher als Mamsell das Mini-Lokal vis-á-vie der St. Charles Apotheke bekocht hat - und zwar alles andere als schlecht.

Wann & Wo: Ludwig Van, Laimgrubengasse 22, 1060 Wien, Mo bis Fr 11.30-14.30 Uhr, Di bis Fr 18-00 Uhr, Tel.: 01/587 13 20

Miss Maki

Frau Kleindienst betreibt eigentlich die Liliputbahn im Wiener Prater. Sie isst aber auch gerne asiatisch. Deshalb gibt es jetzt Sushi, Sashimi, Maki und die eh schon ein Zeiterl so angesagten Bowls (frei übersetzt: man schmeiße alles in eine Schüssel und nenne das liebevoll arrangiert) in ihrem Take-Away-Lokal Miss Maki. Der Clou dabei: Der Fisch und der Großteil der Zutaten stammt aus Österreich. Statt Lachs gibt es also heimische Lachsforelle, gedämpften Zander oder hin und wieder auch ein Wildschwein. Als Dessert: Powidl-Mohn-Mochi.

Wann & Wo: Miss Maki, Neuer Markt 8a, 1010 Wien, Mo bis Fr 11-19 Uhr, Tel.: 0664/425 80 91

Ivy's Pho House

Martin Ho kann man wohl getrost als Wiener Szenegastronom bezeichnen. Immerhin hat er Wien um experimentelles Sushi (Dots), ein paar Ausgehadressen und Kunstgalerien reicher gemacht. Jetzt hat er vor seinem Stammhaus auf der Mariahilfer Straße ein Mini-Lokal eröffnet, in dem vietnamesisches Street Food serviert wird. Offenbar erfolgreich, immerhin ist es recht selten, dass sich Wiener im Winter um ein Süppchen anstellen.

Wann & Wo: Ivy's Pho House, Mariahilferstraße 103, 1060 Wien, täglich 11.30-22 Uhr, Tel.: 01/920 99 80

Das Spittelberg

Es ist ein bisschen kompliziert: Das Kussmaul gibt es nicht mehr, zumindest nicht am Spittelberg. Ein Lokal steht am alten Standort aber nach wie vor. Aber der Reihe nach: Mario Bernatovic ist ausgezogen und hat sein Kussmaul, in abgespeckter Form, mitgenommen. Er kocht jetzt in der Innenstadt in seinem Restaurant - und nicht mehr in einer Mischung aus Fine-Dining-Restaurant, Café, Patisserie, Bäckerei und Bar. Ins alte Kussmaul am Spittelberg ist stattdessen Harald Brunner eingezogen. Mitgenommen gat er eine Rotisserie, auf der Fleisch saftig gegart wird - und Heidelinde Neuändtner, die lange bei Christian Petz gekocht hat.

Wann & Wo: Das Spittelberg, Spittelberggasse 12, 1070 Wien, Di bis Sa 17-1 Uhr, Tel.: 01/5877628

Kussmaul Vienna, Bäckerstrasse 5, 1010 Wien, Di bis Sa 16-2 Uhr, Tel.: 01/286 11 17