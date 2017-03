Textversion

07.03.2017 | 13:18 | von Karin Schuh (Die Presse)

Die Weinbergschnecke hat in Wien lange Tradition – nicht nur als Fastenspeise. Andreas Gugumuck versucht das seit Jahren wieder in Erinnerung zu rufen. Leicht ist das immer noch nicht.

Die Mönche waren es, die die Schnecken als Fastenspeise kultiviert haben. Im Gegensatz zu Bockbier, Kräutern, Hochprozentigem oder auch dem Karpfen – alles Lebens- oder Genussmittel, die in Klöstern eine lange Tradition haben –, lassen Schnecken den einen oder anderen immer noch mit einer gewissen Hemmschwelle kämpfen. Das spürt Schneckenzüchter Andreas Gugumuck seit Jahren tagtäglich. Seit 2008 befasst er sich mit Weinbergschnecken und vertreibt diese mittlerweile recht erfolgreich über die Gastronomie. Es sei aber immer noch kein Leichtes, dem Wiener die Schnecke schmackhaft zu machen. „Wenn sie es einmal probiert haben, dann sind die meisten begeistert. Aber für manche braucht es Überwindung“, sagt der Wiener, der stets mit Schieferkappe, Jeans, Hemd und Hosenträger auftritt.

Für ihn geht jetzt, mit der Fastenzeit die Hochsaison los. Zahlreiche Restaurants, weit über die Wiener Stadtgrenze hinaus, laden dieser Tage zu Schneckenwochen. Selbst in Tirol und Vorarlberg werden also Wiener Weinbergschnecken – etwa geräuchter mit saurem Hering und Avocado oder als Omelette mit gelbem Curry – serviert. Auch im hauseigenen Gugumuck-Bistro im zehnten Wiener Gemeindebezirk wird jeden Freitag ein fünfgängiges Schneckenmenü angeboten. Die Schnecken kommen dabei selbst als Dessert zum Einsatz – und nein, nicht als Zimtschnecke, sondern in Zuckerwasser gekocht und mit Pilzparfait, Süßholzkresse und Schokoladenerde. „Schon die Goten haben Schnecken mit Honig genossen“, sagt Gugumuck.

Er weiß, dass er die Hemmschwelle, was die Weinbergschnecke hierzulande betrifft, nur über die Genusschiene bekämpfen kann. Was er hingegen nicht gern hört, ist das Wort Nacktschnecke. Sie ist auch schuld daran, dass es vielen Menschen vor dem Muskelfleisch der Weichtiere graust. „Die Nacktschnecke ist dreimal mein Feind, sie frisst den Weinbergschnecken das Futter weg, vermehrt sich zehnmal so stark und geistert in den Köpfen der Menschen beim Wort Schnecke herum.“

Auch deshalb ist er darum bemüht, Schulklassen seinen Betrieb im Form des Projekts „Schule auf dem Bauernhof“ näherzubringen. Gugumuck hat dazu ein Diagramm – in Form einer Schnecke natürlich – gezeichnet, in dem die Schnecke als Nahrungsmittel für den Menschen seit dem Homo erectus vor mehr als einer Million Jahren dargestellt wird. „Die Schnecke hat der Mensch schon immer gegessen. Schon der Homo erectus war darauf angewiesen, tierische Produkte zu essen, die er mit der Hand fangen konnte, also Krebse, Schnecken, Krusten- und Weichtiere. Das ist eine Urnahrung“, sagt er und springt über die Steinzeit zu den Römern, die Rezepte und konkrete Vorstellung hatten, womit man Schnecken mästen soll (mit Most und Weizen nämlich). „Dann wurde es zur Fastenspeise, weil die Mönche durch die Christianisierung des Alpenraums dazu gezwungen waren, 150 Tage zu fasten. In Rom ging das vielleicht noch, da hatte man Olivenöl, damit kann man einiges machen. Aber bei uns gab es als Fett nur Schmalz und Butter.“ Die Mönche waren es also, die damit begonnen haben, Schnecken zu züchten und in der Küche einzusetzen. „Die Schnecken haben bei uns deshalb so eine Tradition, weil es Fisch bis ins frühe Mittelalter nicht gegeben hat.“ Letzteren habe der Adel aufgebracht. Schnecken waren demnach eine leistbare Alternative zu Fisch, was ihnen das Image des Arme-Leute-Essens einbrachte. „Schnecken waren von Anfang an eine Fastenspeise, wie Frösche“, sagt Gugumuck und zieht stolz ein historisches Kochbuch hervor. „Da gibt es ein eigenes Kapitel nur mit Schnecken, aber auch Rezepte für Krebse, Hummer, Austern, sogar Biber, alles Fastenspeisen.“ Eine typische Fastenspeise aus dieser Zeit: in Bier- oder Weinteig herausgebackene Weinbergschnecken.



Die Metropole der Schnecken

Und noch ein historisches Detail hat Gugumuck gefunden, das ihm bei seiner Mission, die Schnecke populärer zu machen, behilflich ist: Wien sei gar die Metropole der Schnecken gewesen. Im 18. Jahrhundert gab es auf dem Petersplatz einen eigenen Schneckenmarkt, auf dem sogenannte Schneckenweiber ihre Ware feilgeboten haben. Die feinen Herren nahmen indes in einem eigenen Schneckenbierhaus einen Imbiss zu sich. Franz Schubert und Franz Grillparzer sollen hier Stammgäste gewesen sein. Währenddessen wuchsen rund um Wien die Schneckenfarmen.

Heute will Gugumuck die Schnecke als Future Food vermarkten, das für ihn eine weitaus nachhaltigere Eiweißalternative zu Fleisch als die derzeit viel diskutierten Insekten ist.

Während Gugumuck all das erzählt, halten seine 300.000 Weinbergschnecken im Keller einen Winterschlaf. Ende März erwachen diese wieder zu neuem Leben und werden in das gut 2000Quadratmeter fassende (mit einem Schneckenzaun umzäunte) Gemüsebeet gesetzt. Dann dürfen sich die kleinen Tiere den Freuden des Lebens widmen: Sie fressen (vor allem Mangold, Senf und generell „alles, was große Blätter hat“) und paaren sich. „Schnecken sind ja Zwitter. Das Liebesspiel dauert über zehn Stunden, sie gelten deshalb auch als Aphrodisiakum“, hat Gugumuck noch eine Geschichte parat, die der Imagepolitur behilflich ist. Nach fünf Monaten werden die Schnecken bis auf ein paar Mutterschnecken „geerntet“, sprich eingesammelt und dann ausgehungert. Gugumuck spricht lieber davon, dass die Tiere ihren Darm entleeren. „Das klingt sonst immer so brutal, aber die Schnecken entleeren sonst auch ihren Darm, und sie werden im Schlaf umgebracht, indem sie ins kochende Wasser gesetzt werden.“ Die Tiere fallen durch diese Diät also in eine Trockenstarre, die der Kältestarre im Winter ähnlich ist. In diesem Stadium werden sie getötet und verarbeitet, etwa zur Weinbergschnecke im Fond, als Schneckenragout, Schnecken im Erdäpfelgulasch oder mit Balsamicoessig. Auch Schneckenkaviar und Schneckenleber bietet Gugumuck an. Letztere wird einfach aus dem Eingeweidesack, der in der Spitze des Schneckenhauses sitzt, mit der getöteten Schnecke aus dem Haus gezogen.

Als Nächstes will sich Gugumuck übrigens mit Fröschen befassen, auch sie sind eine typische Fastenspeise. „Sie polarisieren noch mehr“, sagt der Schneckenzüchter und scheint darüber nicht ganz unglücklich zu sein.