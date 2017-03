Textversion

14.03.2017 | 11:16 | Anna Burghardt (Die Presse - Schaufenster)

Steve Breitzke und Matthias Pitra, noch bis Ende März im Das Loft und im Tian, werden Gastronomen. Im Mai eröffnen sie im neunten Wiener Bezirk das MAST.

MAST, der Name des Weinbistros, setzt sich zusammen aus den Anfängen der Vornamen der beiden. Und ist gleich einmal ein Statement: Ausgewechselt soll hier so schnell niemand werden, Matthias Pitra und Steve Breitzke, beide preisgekrönte Sommeliers, sind gleichwertige Partner in ihrem neuen Projekt. Gemunkelt wurde schon länger, im "Schaufenster" war von den Plänen auch schon zu lesen, nun stehen Ort und Name fest: im Gebäude des ehemaligen Austria-Tabak-Buffets in der Porzellangasse 51 im neunten Bezirk, nahe dem Franz-Josefs-Bahnhof.

Schwerpunkt wird - das ist angesichts des bisherigen Portfolios der beiden Sommeliers klar - Naturwein sein. Rund 300 Positionen sind vorerst geplant, eine große Auswahl an offenen Weinen, auch Raritäten, kann man in einem Weinbistro voraussetzen. Die Gläser kommen vom österreichischen Label MarkThomas, bisher etwa im Taubenkobel und im Supersense zu sehen. Gemeinsam mit Brauwerk wird man auch ein eigenes Fassbier brauen. Die Küche des MAST wird unter anderem den Nose-to-Tail-Gedanken verfolgen, im Gespräch für die Küchenleitung war jemand mit Steirereck-Erfahrung. Nicht nur das Grätzel beleben will man mit den ungewöhnlichen Öffnungszeiten: Das MAST soll auch sonntags und feiertags geöffnet haben, anders als etwa das O boufés, das Weinbistro von Konstantin Filippou.