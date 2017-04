Textversion

05.04.2017 | 14:15 | (Die Presse - Schaufenster)

In Melbourne wurden die 50 besten Restaurants der Welt gekürt. Auf Platz 10: das Steirereck in Wien.

Die "World's 50 Best Restaurants", die 50 besten Restaurants der Welt, wurden am Mittwoch in Melbourne gekürt. Das beste Lokal der Welt ist Eleven Madison Park in New York City, auf Platz 2 folgt Massimo Botturas Osteria Francescana in Modena, auf Platz 3 El Celler de Can Roca in Girona in Spanien.

Auch ein österreichischer Eintrag findet sich erneut in den Top 10 der Liste: Das Steirereck landete auf Platz 10. 2016 wurde das Wiener Restaurant auf Platz 9 geführt. Die Steirereck-Betreiber Heinz und Birgit Reitbauer waren in Melbourne bei der Bekanntgabe der Platzierungen anwesend.

Besondere Auszeichnungen waren schon vor der Preisverleihung verkündet worden: So ist Ana Roš vom Restaurant Hiša Franko in Kobarid in Slowenien "World's Best Female Chef 2017", weltbeste Köchin also; Roš gab während der Preisverleihung in Melbourne eine Ansprache über die Schwierigkeiten, die Frauen in der Gastronomiebranche erleben, und auch über die Schwierigkeiten, die es für Chefs gibt, die abseits der großen Städte kochen. Sie ist Nummer 69 auf der Liste, "die sexieste Zahl der Welt".

Der britische Küchenchef Heston Blumenthal von The Fat Duck und Dinner by Heston Blumenthal erhielt eine Auszeichnung für sein Lebenswerk. Das Restaurant Disfrutar aus Barcelona wurde mit dem "One to Watch Award" für aufsteigende Lokale bedacht. Den Nachhaltigkeitspreis erhielt das Pariser Lokal Septime. Der "Chef's Choice Award" ging an den Peruaner Virgilio Martínez. Dominique Ansel wurde zum besten "Pastry Chef" gekürt - er ist der Erfinder des Cronuts. Zum zweiten Mal wurde der "Hospitality Award" verliehen - Preisträger diesmal: El Celler de Can Roca in Girona.

Kritik an Abstimmungssystem

Die Bestenliste entsteht durch die Stimmen von "Wahlmännern" - und ist deswegen mancherorts umstritten: Manche Regionen besitzen überdurchschnittlich viele solcher "Wahlmänner". Regionen mit weniger Stimmberechtigten sind auch seltener auf der Liste vertreten - Frankreich war lange Zeit so ein Fall. 2016 war mit dem Mirazur aus Menton zum ersten Mal ein französisches Restaurant in den Top Ten (Mirazur landete heuer auf Platz 4 der Liste). Für die Liste 2017 wurde die Anzahl der wahlberechtigten Experten erweitert.

Erstellt wird die Liste seit 2002. Im Vorjahr ging der erste Platz an Massimo Botturas Osteria Francescana in Modena, die heuer auf Platz 2 landete. Bottura kochte vor zwei Wochen seine Klassiker in Wien.