30.12.2016 | 17:48 | (Die Presse)

Maria Großbauer und Gery Keszler wollen für frischen Wind sorgen.

Wien. In „diesen heiligen Hallen“ mitwirken zu dürfen, sei eine „riesengroße Freude und riesengroße Ehre“, sagte Werbefachfrau Maria Großbauer bei ihrer Bestellung zur Organisatorin des Opernballs im März. Ihre Pläne für den Ball wollte sie aber damals wie heute nicht verraten. Natürlich habe sie „schon einige Ideen“. Jedenfalls will sie auf dem von ihrer Vorgängerin Desirée Treichl-Stürgkh gelegten Fundament weiter aufbauen, dabei aber „ihre persönliche Note“ einbringen. Wie genau diese aussehen wird, erfahren die Besucher spätestens am Ballabend am 23. Februar. Ein Schwerpunkt wird die Musik sein. Diese soll „vom Dach bis in die kleinste Ritze“ weiter an Bedeutung gewinnen.

Auch beim 2016 ausgesetzten Life Ball werden die Weichen neu gestellt. Die Aids-Charity-Veranstaltung will weg vom reinen Event-Gedanken und wieder zurück zum eigentlichen Kern der Botschaft, nämlich Aids und die HIV-Infektion auszurotten. 2017 wird der Blick auf den Immunstatus gelegt. Mit der Botschaft „Know your status“ will Keszler zur Teilnahme an HIV-Tests ermutigen. Auch auf dem Life Ball am 10. Juni können Gäste einen kostenlosen HIV-Test machen. Um das Aids-Charity-Event noch internationaler aufstellen zu können, wurde eine neue Dachmarke gegründet. Aus dem Trägerverein Aids Life wird Life Plus. Die „Style Bible“ wird in Zukunft „Life Bible“ heißen und auch 2017 im Jänner das kreative Thema des Balls 2017 präsentieren. Das Konzert im Vorfeld des Balls wird künftig „Life Celebration Concert“ heißen. Neu ist der „Life Ball Junior“ für 13- bis 18-Jährige, der erstmals am Tag nach dem Life Ball stattfindet.

Reformation und Radio

Der 500. Jahrestag der Reformation im kommenden Jahr wird auch in St. Pölten mit zahlreichen Veranstaltungen begangen. Am 24. Jänner 2017 wird der niederösterreichischen Landeshauptstadt von der Gemeinschaft Evangelischer Kirchen in Europa der Titel Reformationsstadt Europas verliehen. Mit der Ernennung soll laut Rathaus darauf aufmerksam gemacht werden, wie die Reformation die Geschichte der Stadt beeinflusst hat.

Der Kultur- und Informationssender Ö1 wird sich 2017 zu seinem 50. Geburtstag jede Menge Neuerungen gönnen. Neben der auch kritisch beäugten Schemareform, die mit 1. Mai nächsten Jahres in Kraft tritt, sollen schon zu Jahresbeginn eine neue Website und App lanciert werden, wie Senderchef Peter Klein bei der Eröffnung der Ausstellung „50 Jahre Ö1“ Anfang Dezember ankündigte. Die prominenten Zeichner Rudi Klein (der auch kuratierte), Reinhilde Becker, Nicolas Mahler und Thomas Kriebaum haben darin den Sender humorvoll porträtiert. (red.)