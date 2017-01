Textversion

02.01.2017 | 18:00 | Von Samir H. Köck (Die Presse)

Gerda Jahn kennen viele, ohne es zu wissen. In blauer Uniform lachte sie in den 1960er-Jahren als PEZ-Model von Automaten und Plakatwänden.

Fragt man sie nach ihrem Teenagerschwarm, zögert sie kurz, um in den Erinnerungen zu kramen. Dann legt sie sich fest: „Adrian Hoven, weil er schwarze Haare hatte.“ Gerda Jahn ist blond. Auch heute noch. Als junges Mädchen verschlang sie die Jugendillustrierte „Bravo“. Sie war das erste Tor zur mondänen Welt. Theater und Film waren ihr Faible. Kein Wunder, wirkte sie doch schon mit sechs Jahren als Komparsin im Hans-Moser-Film „Herrn Josefs letzte Liebe“ mit.

„Ein Hund war seine letzte Liebe“, erzählt sie am Stammtisch im Schwarzen Kameel. „Meine Szene mit ihm wurde auf einer Schaukel im Prater gefilmt. Er war sehr lieb zu uns Kindern. Insgesamt wirkte ich in vierzig, fünfzig Filmen mit. Winzige Rollen. Waren sie größer, bin ich manchmal auch abgesprungen, weil ich gehemmt war.“ Dann besann sie sich auf etwas Vernünftiges. Sie lernte das Friseurhandwerk. Sie wollte ihre Mutter, die einen Salon in der Leopoldstädter Stuwergasse führte, nicht im Stich lassen.

Ab und zu gab es noch einen Schlenker in die Welt der Reichen und Schönen. So auch 1960, als sie sich im „Bravo“ für einen Fotowettbewerb anmeldete. Die österreichische Kultmarke Pez suchte nach einem Mädel, das als Automatenschönheit die potenzielle Kundschaft von den Vorteilen eines mit Menthol und Pfefferminzöl auffrisierten Atems zu überzeugen verstand.

Das kleine Dragee, das Eduard Haas III., Spross der gleichnamigen Backpulverdynastie 1927 erfunden hatte, war damals längst ein internationaler Hit. „Unter 180 Teilnehmerinnen erreichte ich die letzten drei. Wir wurden zu einer Fotosession an den Neusiedlersee eingeladen. Nach diesen Bildern wurden die Werbesujets gemalt. Es war aufregend und schön.“ In blauer Uniform samt Käppchen lachte letztlich Gerda Jahn von den Pez-Automaten. Respektvoll tasteten Kinderaugen zweier Generationen die uniformierte Lady ab, die zu Wohlgeschmack (Orange, Pfefferminz und Wild Cherry) und ein bisschen Karies verführte.

Ihr Anblick wärmte wohl nicht nur Kinderherzen. Dennoch zog es Jahn vor, anonyme Berühmtheit zu sein. „Wir waren nicht wie die heutigen Mädels. Wir waren viel bescheidener, und für eine gute Ausstrahlung braucht es weder Piercing noch Tätowierung. Ich habe es sogar meiner Mutter verheimlicht. Eine Heutige hätte sich wohl sofort vermarktet.“ Was sie materiell davon hatte? „Ein paar Packerln Puddingpulver und Vanillezucker sowie Essenseinladungen, bei denen ich mich kaum zu essen traute, weil alles so nobel war.“

So diskret sie mit ihrem frühen Ruhm umging, so zielstrebig verfolgte sie ihre neuen Ziele. Meisterprüfung, eigener Salon und Engagement in Kammer und Innung prägten ihr Erwachsenenalter. „Als Mädchen war ich vom Theater angezogen. Friseurin war damals alles, nur nicht mein Traumberuf. Später ist er es aber geworden.“

Wieder in der Pez-Szene

Unerwartet kehrte Pez in ihr Leben zurück. Als 2002 die Umstellung von Schilling auf Euro erfolgte, waren die Automaten, die Ferry Ebert jahrelang aufgestellt und betreut hat, über Nacht veraltet. In seinen Bemühungen, sie für gute Zwecke zu versteigern, erinnerte er sich an Gerda Jahn und lud sie hinzu. „Durch ihn bin ich wieder in die Pez-Szene eingetaucht. Im Zuge der Nostalgiewelle hatte sich einiges getan. Das hat mich ziemlich überrascht.“

Heute ist sie nicht nur Gast bei Hausfrauennachmittagen zum Thema, sondern auch bei Tagungen internationaler Fanklubs und Tauschbörsen. „300 bis 400 Euro kosten manche Pez-Spender. Und es gibt sogar welche, die mit Swarovski-Steinen besetzt sind“, staunt sie, die nun Autogramme geben und für Selfies posen muss. Ihre Bescheidenheit ist ihr geblieben: „Ich mache den Leuten gern die Freude.“