04.01.2017 | 07:30 | Von Erich Kocina (Die Presse)

Peter Wagner inszeniert ein Stück über 71 tote Flüchtlinge in einem Kühl-Lkw mit Texten burgenländischer Autoren und dokumentarischen Interviews.

Wo war man, als man davon erfahren hat? Bei 9/11 gehörte die Frage dazu, und für viele war auch am 26. August 2015 einer jener Momente, an die man sich sehr genau erinnern kann. Damals, als in den Medien die Nachricht auftauchte, dass im burgenländischen Parndorf ein Kühllastwagen gefunden wurde, in dem 71 Flüchtlinge zu Tode gekommen waren. „Ich war in Kärnten, habe dort eine Inszenierung vorbereitet“, sagt Peter Wagner. „Ich habe sofort meine Frau angerufen – als autochthoner Burgenländer kenne ich natürlich diesen Ort, an dem der Lkw gefunden wurde. Da ist natürlich noch eine zusätzliche Betroffenheit.“

Es sollte aber noch eine Zeit lang dauern, ehe der Autor und Regisseur das, was damals eines der einschneidendsten Geschehnisse rund um die Flüchtlingssituation war, auch in künstlerischer Form verarbeitete. Alles begann, als er im April in Parndorf eine Produktion vorbereitete. „Und Peter Maszl, der Obmann des Theatervereins, hat eher beiläufig gesagt, dass er sich wundert, warum die Kunst aus den 71 Toten noch nichts gemacht hat.“ Zwei Minuten später habe Wagner dann schon ein Bühnenkonzept und das dramaturgische Prozedere im Kopf gehabt. Ein Stück, das aufarbeiten sollte, was rund um den Vorfall in den Menschen vorgegangen ist.

Erster Vorfall mitten in Europa

„71 oder Der Fluch der Primzahl“ ist der Titel des Stücks. Die Primzahl, die vom Lateinischen Numerus primus auch für die erste Zahl steht: „Solche Unfälle passieren im Mittelmeer fast täglich“, sagt Wagner. „Aber dieser Vorfall war der Erste, der mitten in Europa passiert ist und uns das Ausmaß des Dramas unverhohlen vor Augen geführt hat.“ Es ist auch kein Zufall, dass das dazugehörige Theaterstück heute, Mittwoch, in der Volksschule von Parndorf Premiere hat. „Ich habe das Projekt dem Bürgermeister schmackhaft gemacht“, sagt Wagner. Und die Gemeinde habe auch schnell beschlossen, sich an der Finanzierung zu beteiligen – „weil sie das Gefühl hatte, in gewisser Weise säumig gewesen zu sein. Es gab bis dahin keinen Gedenkstein oder dergleichen.“

Im Mittelpunkt der theatralischen Inszenierung steht ein Kobel in der Mitte der Bühne, der genau die Ausmaße des Lkw hat. Rund um ihn gruppieren sich die Schauspieler, die mit Texten von 21 burgenländischen Autoren arbeiten. Sie hat Wagner gebeten, zu den Ereignissen zu schreiben, Beiträge lieferten unter anderem Sophie Reyer, Saskia Jungnikl, Theodora Bauer, Clemens Berger oder Wolfgang Weisgram. Als Teil des Projekts sind die Texte auch in Buchform erschienen. „Und es hat sich für mich schnell herauskristallisiert“, sagt Peter Wagner, „dass man auch einen dokumentarischen Teil einfließen lassen sollte.“

Und so ließ er einige der Autoren Interviews mit Menschen führen, die bei der Aufarbeitung der Katastrophe „im trivial physikalischen Sinne“ beteiligt waren. Vom Notfallsanitäter, der zu Hilfe gerufen wurde und die entsetzten Blicke der Kollegen beschreibt, als es aus dem Lkw tropfte, bis zum Zuständigen der Bestattung Wien, der für die Überstellungen und Beisetzungen verantwortlich war. „Das“, meint Wagner, „ist schon ein sehr spannender Strang in der Geschichte, wo ich Dokumentation mit Fiktion verwebe.“ Die Interviews mit 15 Gesprächspartnern werden im Rahmen der Aufführung ebenfalls auf der Bühne ausgestrahlt.

Ein intensives Erlebnis soll es jedenfalls werden. Zunächst bei der Premiere, danach noch bei weiteren Vorstellungen im Jänner im Burgenland. „Die Premiere wird sicher voll“, meint Wagner. „Es wird interessant, „ob auch danach die Menschen bereit sind, sich dem Thema zu stellen.“

Web: www.peterwagner.at