04.01.2017 | 12:34 | (DiePresse.com)

Auf dem Cover von "Glamour" ist die Schauspielerin aus der Serie "Girls" so abgebildet, wie sie ist: nicht perfekt. Für den Star ist das Grund zur Freude.

US-Schauspielerin Lena Dunham freut sich darüber, sich so zeigen zu dürfen wie sie ist - auch auf dem Titelfoto einer Zeitschrift. Sie bedankte sich am Dienstag (Ortszeit) auf Instagram bei allen Frauen, die "den Weg vorgeben, die weibliche Figur zu inspirieren und zu normalisieren" sowie beim US-Magazin "Glamour" dafür, "dass meine Cellulite ab heute am Zeitungskiosk dabei mithelfen kann".

Außerdem postete sie ein Foto, das die Hauptdarstellerinnen ihrer US-Erfolgsserie "Girls" auf dem Cover der Zeitschrift "Glamour" zeigt: Allison Williams, Zosia Mamet, Dunham und Jemima Kirke. Das Foto soll ohne Nachbearbeitung verwendet werden.

In einem ausführlichen Instagram-Post schrieb Dunham, als Teenager sei ihr immer wieder gesagt worden, dass sie "verdammt komisch aussehe". "Kugelbauch, Hasenzähne, X-Beine - irgendwas war immer falsch, und es verfolgte mich überallhin." Sie habe sich zwar selbstbewusst gezeigt, sei aber im Inneren "entsetzt und verletzt" gewesen. Heute sei dieser Körper auf einem Magazin-Cover, "ohne Photoshop, mein Oberschenkel gut sichtbar und nicht perfekt".

Lena Dunham ist mit "Girls" sowie mit ihrer Autobiografie zur feministischen Frontfrau im US-Filmgeschäft geworden. Die sechste und letzte Staffel der Serie startet in den USA Mitte Februar.