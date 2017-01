diepresse.com

Idris Elba versteigert sich selbst

13.01.2017 | 11:34 | (DiePresse.com)

Die Einnahmen gehen an die Organisation W.E. Can Lead, die sich für die Ausbildung und Förderung von Mädchen in Afrika einsetzt. Den Gewinner lädt der Star aus "Avengers" am Valentinstag in sein Lieblingsrestaurant ein.