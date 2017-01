Textversion

13.01.2017 | 13:35 | (DiePresse.com)

Wegen einer längeren Erkrankung der Organisatorin Miss Candy alias Holger Thor musste die bunte Alternative zum Opernball heuer abgesagt werden.

Der Rosenball am 23. Februar im Kursalon in Wien findet nicht statt: "Mit schwerem Herzen muss ich Euch bedauerlicherweise bekannt geben, dass ich mich nach reiflicher Überlegung dazu entschieden habe, den Rosenball 2017 abzusagen", hieß es in einer Aussendung der Organisatorin Miss Candy alias Holger Thor am Freitag.

Als Grund nannte Drag-Queen Miss Candy eine Erkrankung: "Die gute Nachricht ist, dass ich wieder ganz gesund werde - die weniger gute Nachricht ist, dass meine Genesung länger dauert, als ich es mir wünschen würde." Erworbene Tickets werden rückerstattet.

Der Rosenball versteht sich als eine Art Persiflage auf die österreichische Ballkultur und bot seit 1992 eine bunte Alternative zum zeitgleich stattfindenden Opernball.