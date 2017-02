Textversion

Im Theater an der Josefstadt wurde gerade Daniel Kehlmanns Theaterstück »Heiligabend« uraufgeführt. Bei den letzten Proben war der Schriftsteller immer dabei, aber »nicht aus Misstrauen«, wie er betont. Im Gegenteil, er habe »enorm viel« dabei gelernt.

Die Presse: Muss man viel gelesen haben, um gut zu schreiben?

Daniel Kehlmann: Ich denke, man kommt erst gar nicht zum Schreiben, wenn man nicht viel gelesen hat. Es gibt zwar Autoren, die behaupten, sie hätten nur wenig gelesen, aber ich glaube ihnen nicht.

Thomas Glavinic gehört zu ihnen, glaube ich.

Das stimmt nicht. Ich verspreche Ihnen, er ist ein ungewöhnlich belesener Mensch. Man interessiert sich nicht fürs Schreiben, wenn man nicht gerne liest. Das ist der Unterschied zwischen Literaten und Graphomanen. Graphomanen – der Ausdruck stammt von Milan Kundera – sind Leute, die aus rein therapeutischen Gründen schreiben. Dabei entsteht aber so gut wie nie etwas künstlerisch Brauchbares, weil man so eben kein echtes Verhältnis zur Literatur entwickelt. Um ein Gefühl für Bücher und Stil zu entwickeln, dafür, was möglich ist und was noch fehlt, muss man gelesen haben und zwar nicht aus Pflichtbewusstsein, sondern aus echtem Bedürfnis.

Ihr Vater hat Ihnen viel vorgelesen. Das hat Sie geprägt?

Oh ja. Ich hatte so das Glück, schon sehr früh mit Literatur zu tun zu haben und damit, wie aufregend Sprache sein kann. Mein Vater hat mir „Faust“ vorgelesen, als ich sechs Jahre alt war.

Ziemlich früh.

Eigentlich nicht, es ist ja eine spannende Geschichte. Er hat mir natürlich nicht den zweiten Teil oder die Gretchentragödie vorgelesen, sondern den Anfang. Ein Mann will wieder jung werden und schließt einen Pakt mit dem Teufel. Das ist eine Geschichte, die ein Kind versteht. Ich habe sicher auch vieles nicht verstanden, aber ich habe die Kraft dieser Sprache empfunden und war nicht eingeschüchtert.

Hat Ihnen Ihre Mutter auch vorgelesen?

Ja, mein Vater war der dramatische Vorleser. Er las mir Balladen und Stücke vor, meine Mutter Prosa, das war ebenso wichtig. Michael Ende zum Beispiel, die „Unendliche Geschichte“. Die habe ich meinem Sohn auch schon vorgelesen.

Wie alt ist Ihr Sohn?

Er ist gerade acht geworden. Faust habe ich ihm noch nicht vorgelesen. Ich habe das Gefühl, das interessiert ihn noch nicht.

Und „Momo“?

Mit „Momo“ bin ich gescheitert, das mochte er nicht. Dabei war das für mich ein ganz wichtiges Buch. Ich habe es geliebt. Aber die Dinge haben sich auch ein bisschen geändert. Er liebt „Harry Potter“, und dieses Buch hat nun mal ein anderes Tempo. Mit Kinderbüchern ist es wie mit Filmen, da gibt es heute eine viel schnellere Schnitttechnik. Daher ist es manchmal schwierig, Kinder an ältere Sachen heranzuführen.

Können Sie überhaupt unbefangen lesen oder achten Sie dabei immer auf die Struktur und die Sprache des Textes?

Ich habe immer wieder das Erlebnis, dass etwas mich völlig gefangennimmt. Am stärksten war es damals, vor etwa 20 Jahren, als ich Garcia Márquez für mich entdeckt habe. Aber es passiert mir immer wieder, dass ich etwas mit kindlicher Begeisterung lese.

Und analysieren Sie die Bücher auch?

Ja, aber Analyse heißt nicht innere Distanz. Im Gegenteil. Wenn man versteht, wie etwas gemacht ist, kann das die Begeisterung steigern. Mein Gott, denkt man dann, das ist ja raffiniert! Und: So eine Idee hätte ich auch gerne gehabt.

Glauben Sie, dass es literarisch schon alle denkbaren Ideen gegeben hat?

Eben nicht, überhaupt nicht. Das zeigt die Erfahrung. Es entstehen ja dauernd tolle neue Dinge. Wenn jemand sagt, es ist schon alles gemacht worden, ist das Zeichen einer persönlichen Krise, wie sie jeder manchmal hat.

Unlängst habe ich „The Spooky Art“ von dem US-amerikanische Schriftsteller Norman Mailer gelesen.

Das habe ich auch gelesen. Das ist toll, nicht wahr?

Großartig. Er bezeichnet die Kunst des Schreibens eben als „the spooky art“. Die gruselige Kunst. Können Sie das verstehen?

Ja. Er sagt in diesem Buch etwas, woran ich oft denken muss: Beim Schreiben schließt man einen Vertrag mit seinem Unbewussten. Man sagt zum Unbewussten: „Deine Aufgabe ist, Ideen zutage zu fördern. Meine Aufgabe ist es, dass ich täglich dafür am Schreibtisch sitzen werde. Wenn du arbeitest, werde ich da sein.“ Das ist vielleicht gruselig, aber auf eine schöne Art.

Ich darf also Vertrauen in mein Unbewusstes haben, muss aber auch fleißig sein.

Das eine widerspricht dem anderen nicht. Das ist der Punkt. Es gibt ja diese 10.000-Stunden-Regel, über die der Journalist Malcom Gladwell geschrieben hat. Er sagt, empirisch gesehen haben Leute, die in irgendetwas wirklich gut sind, meist in ihren früheren Jahren etwa 10.000 Stunden damit verbracht. Sie hatten also die Möglichkeit zu üben. Bill Gates und Steve Jobs hatten aus verschiedenen biografischen Zufällen ganz früh Zugang zu Computern. Dadurch kamen sie zu diesen 10.000 Stunden, die in ihrer Generation noch kaum jemand hatte. Ich glaube, dass man diese 10.000 Stunden des Übens wirklich braucht.

Haben Sie durch das Schreiben Ihr Unbewusstes kennengelernt?

Ja, aber erst durch die Resultate. Durchs Wiederlesen.

Sie nehmen sich also nicht beim Schreiben wahr?

Nein, das ist ja das Interessante. Das heißt aber nicht, dass Schreiben in einer Art Ekstase stattfindet. Ich habe mich für meinen Roman „F“ viel mit Hypnose beschäftigt: Jede Art von konzentriertem Arbeitszustand ist der Trance verwandt. Trance ist eine Art von tiefer Konzentration, bei der die materiellen Umstände durchsichtig werden. Ich weiß, was beim Schreiben heraus gekommen ist, aber an die Arbeit erinnere ich mich kaum.

Im Theater an der Josefstadt wurde gerade Ihr Stück „Heiligabend“ aufgeführt. Waren Sie bei den ersten Proben aufgeregt?

Ja, natürlich. Es ist aufregend und schön. Um das zu erleben, macht man ja Theater.

Zu Herbert Föttinger haben Sie großes Vertrauen. Sie wussten, was Sie erwartet.

Im Grunde hatte ich immer mit Regisseuren zu tun, mit denen ich vorher im Gespräch war. Nur einmal wusste ich bei der Premiere gar nicht, was mich erwartet, und dann wurde es der absolute Albtraum.

Sie meinen die Inszenierung Ihres Stücks „Der Mentor“ in Frankfurt 2013?

Ja, das war schrecklich. Ich saß im Zuschauerraum, und auf der Bühne wurden ganz dumme, platte Witze gemacht. Jeder im Saal musste glauben, die seien von mir, da musste ich einfach rausgehen. Als davon in der Zeitung berichtet wurde, haben viele automatisch gedacht, mir wäre der Regisseur zu experimentell gewesen und ich zu konservativ. Dabei war es nur plattester Boulevard!

Sind Sie denn konservativ?

Ich glaube nicht. Ich habe bloß mehrfach gesagt, dass ich der Meinung bin, dass man Stücke auch so aufführen könnte, wie sie geschrieben worden sind. Seitdem wird von Theaterleuten formelhaft wiederholt, ich sei konservativ. Ich leugne das.

Manche Autoren haben kein Problem damit, wenn an ihren Texten gebastelt wird, sie liefern gleich vorweg nur Textflächen ab.

Damit kann ich wenig anfangen. Das war auch der Grund, weshalb ich dachte, nichts fürs Theater schreiben zu können. Ich will weder Textflächen schreiben noch postdramatisches Theater. Erst als ich in New York neue Stücke gesehen habe, habe ich gesehen, dass Theater immer noch so sein kann, wie ich es mir vorstelle.

Sie waren nun bei vielen Proben dabei. Waren Sie verführt, sich in die Regiearbeit einzumischen?

Herbert Föttinger hat mich gebeten, in der letzten Woche bei den Proben dabei zu sein. Das ist sonst im deutschsprachigen Raum kaum üblich. Ich habe das sehr gerne gemacht, aber nicht aus Misstrauen. Ich möchte dem Regisseur grundsätzlich nicht dreinreden. Ich bin kein Regisseur, und ich will auch keiner sein. Vor allem ist es für mich enorm lehrreich, Proben zu sehen, ich lerne unglaublich viel dabei. Und es ist immer wieder ein magisches Erlebnis, wie ein guter Schauspieler auf eine kleine Anweisung des Regisseurs hin seine Rolle völlig verändern kann.