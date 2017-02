Textversion

08.02.2017 | 18:01 | (Die Presse)

Die Tänzerinnen der Eröffnung präsentierten ihre Kleider für den Opernball.

Wien. Lena Hoschek war schon in Paris (um sich dort ihrer Lieblingsbeschäftigung als „Stofftrüffelschwein“ hinzugeben, wie ihre Vertreterin es formulierte). Michaela Mayer (Label Michel Mayer) hatte den Flug dorthin zwecks Besuch der Stoffmesse für Mittwoch Früh gebucht – und somit doch noch Zeit, um am Dienstagabend beim Couture Salon der Staatsoper dabei zu sein.

Die Tradition gibt es seit ein paar Jahren: Eine Handvoll Designer wird eingeladen, Kleider für die Balletttänzerinnen des Opernballs zur Verfügung zu stellen. In der Wirtschaft würde man von Synergieeffekten sprechen: Aufmerksamkeit für die heimischen Modemacher hier, Roben für den Auftritt der Künstlerinnen auf der Feststiege da. Präsentiert wurden die „Paarungen“ im Rahmen des Couture Salons, den die neue Opernballorganisatorin Maria Großbauer in seiner vierten Auflage in die Staatsoper geholt hatte. Im Marmorsaal kredenzte „Roberto American Bar“-Chef Roberto Pavlovic den für den Opernball kreierten „Liebestrank“ (Hendrick's Gin, Rose's Lime Juice, Peach Tree-Likör, Chambord, Ananas- und frisch gepresster Limettensaft) – gut beraten, wer zuvor zu den Ströck-Häppchen griff. Marina & The Kats spielten live, Liudmila Konovalova, Ketevan Papava, Nina Poláková, Maria Yakovleva, Ioanna Avraam, Alice Firenze, Nikisha Fogo und Natascha Mair posierten in ihren Roben von Lena Hoschek, JC Hoerl, Laskari, Michel Mayer, Anelia Peschev und Tiberius fürs Foto. (tes)