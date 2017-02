Textversion

12.02.2017 | 12:22 | von Duygu Özkan (DiePresse.com)

Die Vorarlbergerin Brigitte Weber lebt seit zwei Jahrzehnten am Bosporus. Sie hat die türkische Architekturszene mitgeprägt, unter anderem mit ihren Trump-Towers im Stadtteil Şişli.

Das erste Hochhaus, das Brigitte Weber entwarf, sorgte in den Büroräumen des Bauträgers für panische Momente. Der Entwurf der Architektin durchlief die zuständigen Behörden, ehe er wieder beim Bauträger auf dem Tisch landete und dieser sofort zum Hörer griff: „Brigitte, eine Katastrophe! Dein Entwurf gefällt allen so gut, was machen wir jetzt?“ Die Bebauungsstudie war abgesegnet, die Vorbereitungen getroffen, Webers Türme sollten bald im noblen Istanbuler Stadtteil Şişli in die Höhe ragen. Nur, die Architektin selbst konnte unmöglich starten: Sie hatte keine Bewilligung, als Ausländerin eigene Projekte in der Türkei zu unterschreiben. Die einzige Lösung wäre gewesen, jemand anderem ihre Türme zu überlassen. Auch nicht sehr verlockend.

Nun, Brigitte Weber ist „eine brave Vorarlbergerin“. Als solche habe sie in all ihren Jahren in der Türkei alles legal abgewickelt, jeden einzelnen Beleg gesammelt, sei für jede Randangelegenheit bei den Behörden in Ankara vorstellig geworden. Dafür vergaben ihr ebendiese Behörden nach jahrelangem Bemühen den Status als vollwertige Architektin, und das kurz nach der „Katastrophe“ mit ihren Türmen. Das war vor zehn Jahren. Heute sind die Hochhäuser Teil der Istanbuler Skyline und seit neuestem wieder in aller Munde, trage sie doch den Namen des Ex-Geschäftsmannes und neuen US-Präsidenten Donald Trump.

Kein Kitsch

Brigitte Weber sitzt in ihrem hellen Büro, draußen schieben sich massenhaft Menschen durch die Straßen nahe dem zentralen Taksim-Platz. Seit über 20 Jahren lebt und werkt sie am Bosporus, hat die hiesige Architekturszene mitgetragen und mitgeprägt. Doch es waren die Trump-Towers, die ein Karrierekick für sie werden sollten, erzählt Weber rückblickend. Dabei war das Projekt des Investors Doğan-Holding gar nicht als Trump-Tower angedacht, Luxusresidenzen sollten es werden. Trump aber zeigte großes Interesse an den im Bau befindlichen Türmen, und damit begann für die Architektin die Arbeit wieder ganz von vorne. Der Immobilienmogul wollte Residenzen und Büroräume, dabei seien die Vorgaben keineswegs kitschig gewesen, wie sein goldlastiger Geschmack vermuten lasse.

„Trump“, sagt Weber, „hat einen Standard, der auf der ganzen Welt derselbe ist. Es sind alles natürliche Materialen wie Marmor und Holz. Und die Marmorgröße oder Marmordicke ist alles beschrieben.“ Ein technisches Team kontrolliere die Fortschritte, ein anderes Team kümmere sich um den Verkauf. Kopf des Ganzen sei seine Tochter Ivanka: „Sie ist der Boss.“ Ihr hat Weber das Projekt schließlich vorstellen müssen, war mit ihr per Telekonferenz verbunden oder reiste nach New York. Ivanka, sagt die Architektin, habe sie anfangs sehr unterschätzt. „Ich dachte mir: Ein Model, das kann kein Problem für mich sein. Aber sie ist eine Frau, die weiß, was sie will.“

Bei der Arbeit mit den Trumps habe Weber „eine ganz andere Professionalität“ kennengelernt. Deren Team sei derart motivierend, dass man sich schon fast gefreut habe, alles von vorne beginnen zu müssen. Die Politik aber, das ist eine andere Baustelle. „Wir reden hier vom Geschäft“, sagt Weber mit Blick auf Trumps turbulenten Präsidenteneinstieg, „ein Land ist kein Geschäft. Als Geschäftsmann kannst du sagen: Mir dir arbeite ich nicht zusammen. Als Politiker geht das nicht.“

Nach sieben Jahren Arbeit an den Trump-Towers flatterten schließlich andere Großaufträge in Webers Büro. Nachdem der Bauboom am Bosporus schon wieder etwas abgeflaut ist, verlagerte sich die Architekturszene nach Ankara. Nun realisiert Weber mehrere Projekte in der Hauptstadt.

Die Großprojekte sind einerlei, aber genauso enthusiastisch arbeitet die Vorarlbergerin an den kleinen Aufträgen, hat doch damit ihre Karriere in Istanbul begonnen. Erst 20 Quadratmeter, dann 30, dann die Wohnungen von Freunden, und das alles mit noch beschränktem Zugang zu Materialien. „Die Anfangszeit war für mich sehr aufregend“, erzählt Weber. Türkisch hat sie mehrheitlich auf der Baustelle gelernt, überhaupt hat sie sich nach ihrer Ankunft am Bosporus direkt am Geschehen beteiligt. Sie sagt, sie habe schon immer etwas eigenes machen wollen, anstatt Teil eines bestehenden Büros zu sein. In der Türkei ist sie bis heute die einzige ausländische Architektin, die vollwertig zertifiziert ist.

Dabei war Istanbul keine Liebe auf den ersten Blick. Als ihr ein türkischer Kollege in Wien vorschlug, am Bosporus zu arbeiten, kam Weber für ein paar Tage in die Stadt, um Eindrücke zu sammeln. Und die waren unangenehm. Es war ein düsterer Winter mit all seinen Nebeneffekten. Erst ein weiterer Besuch im Sommer stimmte Weber um. Bei ihrer zweiten Reise hat sie Teile ihres Gepäcks schon zurückgelassen.

Eine erfolgreiche Umsiedelung beginne mit dem Ansatz: „Hier verbringe ich den Rest meines Lebens.“ Mit dieser Idee ließ sich Weber im Frühjahr 1995 in Istanbul nieder. „Es ist kein Risiko. Ich kann jeden Abend zurückfliegen. Aber solange diese Zitrone nicht ausgequetscht ist, bleibe ich da.“ Ab wann denn keine Hoffnung mehr bleibe? „Wenn keine Arbeit mehr ist, wenn ich mich Null verwirklichen kann.“