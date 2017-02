Textversion

17.02.2017 | 10:26 | (DiePresse.com)

Die 64-jährige Austropop-Legende schließt am 17. Februar zum zweiten Mal den Bund fürs Leben.

Am heutigen Freitag heiratet Austropop-Musiker Wolfgang Ambros laut Kurier zum zweiten Mal. Und zwar seine langjährige Lebensgefährtin Uta. "Ich heirate so früh, dass keiner von euch Reportern mehr hier in Waidring auftauchen kann", so der Musiker.

Der 64-Jährige der zusammen mit der 51-jährigen Uta und den siebenjährigen Zwillingen Rosalie und Sebastian (von Ex-Freundin Anne Reger) in Tirol lebt, startet damit einen zweiten Versuch. Seine erste Ehe wurde 2012 nach 32 Jahren geschieden.