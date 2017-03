Textversion

01.03.2017 | 13:07 | (DiePresse.com)

Ärzte rieten Beyoncé aufgrund ihrer Schwangerschaft von einem Auftritt ab. Kurzfristen sanken die Wiederverkaufspreis für das Festival deutlich.

US-Popstar Lady Gaga springt beim legendären Musikfestival Coachella in Kalifornien für die schwangere Beyoncé ein. "Lasst uns in der Wüste Party machen", schrieb Lady Gaga im Internetdienst Instagram, nachdem die Festivalleitung am Dienstag das neue Programm veröffentlicht hatte. Beyoncé sollte bei dem Festival im April auftreten, sagte jedoch vergangene Woche aufgrund ihrer Schwangerschaft ab.

Das glamouröse Coachella-Festival findet an zwei Wochenenden statt. Es zählt zu den größten Musikfestivals der Welt und lockt jedes Jahr bis zu 200.000 Fans von Musik, Kunst, Mode und Party in die kalifornische Wüste. Das Musikprogramm an den beiden Wochenenden ist identisch. Die mehrfache Grammy-Gewinnerin Beyoncé sollte als wichtigste Künstlerin an beiden Samstagen auftreten, während an den Freitagen die britische Rockband Radiohead und an den Sonntagen US-Rapper Kendrick Lamar als Headliner gebucht sind.

Auf Anraten ihrer Ärzte sagte die mit Zwillingen schwangere Sängerin ihre Auftritte jedoch vergangene Woche ab. Daraufhin sanken die Wiederverkaufspreise für die Festival-Tickets deutlich - die Coachella-Aufritte am 15. und 22. April wären Beyoncés einzige Konzerte in diesem Jahr gewesen. Lady Gaga startet dagegen am 1. August in Vancouver eine Tournee durch Nordamerika und Europa.

Seit 10 Jahren wieder weiblicher Headliner

Während Beyoncé zuletzt zunehmend experimentierfreudig war, wurde die für exzentrische Auftritte berühmt gewordene Lady Gaga musikalisch ruhiger: Ihr im vergangenen Jahr veröffentlichtes Album "Joanne" hat einen eher klassischen Pop-Sound. Bei ihrem Auftritt in der Halbzeitpause des American-Football-Finales Super Bowl im Februar begeisterte Lady Gaga aber das Publikum mit einem spektakulären Auftritt inklusive Akrobatik-Einlagen. Bei der Grammy-Verleihung eine Woche später verwandelte sie sich bei einem Auftritt mit der Heavy-Metal-Band Metallica in eine Rockröhre. Dazu trug sie ein extravagantes Kostüm aus Lack und Leder.

Mit ihrem Auftritt beim Coachella-Festival stellt Lady Gaga sicher, dass es nach zehn Jahren erstmals wieder einen weiblichen Stargast gibt: Zuletzt war 2007 mit der isländischen Sängerin Björk eine Frau unter den Headlinern gewesen.

Beyoncé hatte vor kurzem öffentlich gemacht, dass sie von ihrem Mann, Rapper Jay-Z, Zwillinge erwartet. Bei der Grammy-Verleihung zelebrierte sie ihre Schwangerschaft auf der Bühne. Mit Jay-Z hat sie bereits die fünfjährige Tochter Blue Ivy.