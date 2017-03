Textversion

01.03.2017 | 18:17 | von Teresa Schaur-Wünsch (Die Presse)

Tobias Paulert und Birger Brock machen deutschen Städtern mit Lifestyle das Gärtnern schmackhaft. Jetzt kommen sie auch nach Österreich.

Dass ihr neuer Job beratungsintensiv sein würde – das, sagt Tobias Paulert sei ihnen immer klar gewesen. Manchmal amüsiert er sich trotzdem, wenn die Hotline wieder heiß läuft, weil die Kunden mit dem Smartphone auf dem Acker stehen und von dort Videos schicken: „Was ist jetzt mit der Karotte?“

Mietgärtnern cool zu machen, damit junge Leute wieder an die Themen Lebensmittelproduktion und Nachhaltigkeit heranzuführen und mit wenig Zeigefinger, aber doch, „einen kleinen Bildungsauftrag“ zu erfüllen, das ist das Ziel von Tobias Paulert und Birger Brock. Selbst seit jeher begeisterte Gärtner, haben die beiden beobachtet, wie in den Neunzigern die Idee der Mietgärten von Österreich zu ihnen nach Deutschland übergeschwappt ist. „Bei uns in Essen haben das lokale Landwirte angeboten“, erzählt Brock, „da hatte ich sieben Jahre lang eine Parzelle. Wir wussten, was für ein tolles Produkt so ein Garten ist, was er bewegen kann. Aber wir haben die Durchschlagskraft vermisst.“ Ihre Antwort auf das Problem: „Wir haben eine Lifestyle-Marke draufgesetzt.“

Wer sich bei ihnen also 40 Quadratmeter vorbepflanzter Erde mietet, wird nicht Gärtner, sondern „Ackerheld“. Angesprochen würden damit nicht jene, die ohnehin im Bioladen einkaufen, sondern jüngere Leute, „die keine Berührungspunkte mehr mit Gärten haben.“ Oder anders gesagt: „Leute, die gerade eine Tomate oder Gurke auseinander halten können, aber nicht viel mehr.“ Wenn man Ende April das erste Mal auf seiner Parzelle steht, seien also nicht nur Kohlrabi, Mangold und Ringelblumen, Kartoffeln, Salat, Spinat oder Sellerie als Jungpflanzen schon da – sondern auch das entsprechende Beratungspaket.

Nicht Gärtner, sondern Ackerheld

Selbst sind die beiden dabei (fast) ohne Zeitgeistinszenierung im Garten gelandet. 1986 hatte sich das Duo im Schulgarten kennen gelernt, den Brocks Vater, Biologielehrer mit Hang zu progressiver Erlebnispädagogik, mit seinen Schülern angelegt hatte. Es folgten die Neunziger der holländischen Glashaustomaten, transparent und geschmacklos. „Wir wussten, dass es anders geht. Damals war's halt uncool. Da gab es den Begriff Urban Gardening noch nicht, wir waren eben die beiden Spießer, die Gemüse angebaut haben.“ Für Brock folgte auf den Schul- der Mietgarten, Paulert expandierte mit seinen Gemüseexperimenten vom Fenstersims via Balkon auf eine Dachterrasse.

Nach dem Abitur auch beruflich in diese Richtung zu gehen, wagten die beiden nicht. Gemeinsam studierten sie Sportmarketing, Brock auch BWL, erarbeiteten sich gut bezahlte Jobs. „Aber irgendwann haben wir uns doch die Frage gestellt: Bleibt's dabei? Oder wollen wir noch mal richtig was bewegen?“ 2012 die Ackerhelden zu gründen sei eine leidenschaftliche Idee gewesen – und sie wurde schnell erfolgreich. 2013 eröffnete in Berlin der erste Acker, heute sind es 16 zwischen Hamburg, München, Mönchengladbach und Berlin. Neu ist dabei – neben dem kultivierten Image – vor allem die systematische Organisation: Die Parzellen sind stets gleich groß und ausgeklügelt bepflanzt, Pflanzen, Samen, Leihgeräte und Rezepte inkludiert.

Nun wagen die beiden Deutschen damit den Sprung nach Österreich. Vergangene Woche haben sie hier eine eigene Gesellschaft gegründet, der erste Acker liegen neben der Stadtflucht Bergmühle in Kronberg im Norden Wiens. An einem zweiten Standort im Süden der Hauptstadt werde gearbeitet, weitere Bioackerflächen in Graz, Linz oder Salzburg werden gesucht. Gut zwei Stunden Arbeit müssten Ackerhelden im Durchschnitt pro Woche investieren, in Jät- oder Erntezeiten mehr, aber ein Besuche pro Woche, wird versichert, würde reichen. Ansonsten brauche man „nur gute Laune, Gummistiefel und einen Korb.“