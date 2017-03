Textversion

08.03.2017 | 12:01 | von Eva Winroither (Die Presse)

Rund 365.000 Frauen zwischen 18 und 24 leben derzeit in Österreich. Die meisten von ihnen wollen Kinder, Karriere und vor allem eines: Selbst entscheiden, welche Rollen sie in der Gesellschaft einnehmen.

Susi Meindl hat in ihrem kurzen Leben eigentlich schon ziemlich viel erreicht. Mit zwölf Jahren hat sie ein Buch geschrieben, sie war Mitglied bei einer Show-Tanzgruppe in Wels in Oberösterreich und hat mit der Gruppe bei Europa- und Staatsmeisterschaften getanzt. Derzeit studiert die 19-Jährige Internationale BWL an der Wirtschaftsuniversität Wien. Würde man in (ewig gestrigen) Klischees denken, hätte man Susi vielleicht einiges davon trotzdem auf den ersten Blick nicht zugetraut. Klein ist sie, zierlich, mit einer schönen, hellen Stimme. Sie zieht gern Röcke und Kleider an. Und entspricht damit wohl für manche nicht unbedingt dem Bild der erfolgreichen Managerin, die sie einmal werden will.

Laura Leitenmüller und Sofie Tomandl sind Freundinnen seit der Volksschule. Zwei groß gewachsene 19-Jährige mit langen Haaren und engen Jeans. Sofie studierte zuerst Lebensmitteltechnologie, begriff dann aber ziemlich schnell, dass sie viel lieber anderen Menschen hilft. Sie studiert jetzt Soziologie, engagiert sich in der Flüchtlingshilfe, weil man dort persönlich so viel zurückbekomme. Ihre Freundin Laura hingegen wusste schon in der Schule, dass sie Ärztin werden will. Im Moment Gynäkologin, aber eigentlich gefalle ihr immer das, was sie gerade lerne.

364.748 Menschen. So viele Frauen zwischen 18 und 24 Jahren leben derzeit (Zahl aus 2016) in Österreich. Das sind gerade einmal vier Prozent der österreichischen Bevölkerung. Doch gerade um ihre Zukunft geht es, wenn am Mittwoch der weltweite Frauentag begangen wird. Statistisch gesehen stehen sie dabei in vielen Bereichen gar nicht schlecht da. Jährlich graduieren in Österreich mittlerweile deutlich mehr Frauen als Männer an Universitäten und Fachhochschulen. Frauen leben auch deutlich länger. Es gibt Studien, die besagen, dass Konzerne mit Frauen im Vorstand deutlich erfolgreicher sind als ohne. Die schlechten Seiten? Sie verdienen weniger, sind zu einem hohen Anteil nur halbtags beschäftigt, und frühere Generationen sind auch dadurch in der Pension jetzt ziemlich arm. Dass Frauen in gleichen Positionen wie Männer immer noch weniger verdienen, ist ein Fakt, der seit Jahren bemängelt wird und an dem sich trotzdem nichts geändert hat. Doch wie sehen junge Frauen selbst ihre Zukunft?

Susi Meindl sieht sich an der Spitze eines Unternehmens. Am liebsten des eigenen. Sie wird demnächst mit einer Freundin ein Start-up gründen. Meindl kommt aus einem eher ländlichen Ort in Oberösterreich. Sie ist die älteste von fünf, hat auch deswegen den Druck, schnell zu studieren. „Weil es einfach extrem teuer ist.“ In Wien wohnt sie mit ihrem Freund in einer schön aufgeräumten Wohnung. Mit ihm ist sie seit vier Jahren zusammen. Kinder, darüber haben sie schon gesprochen, wollen beide auf jeden Fall. So mit 30 Jahren, wenn sie im Berufsleben Fuß gefasst habe. Da könne sie sich gut vorstellen, dass sie nur ein paar Monate zu Hause bleibt und ihr Freund, der Physiotherapeut wird, die Kindererziehung übernimmt. Einfach, weil es so ihren Talenten entspricht. „Ich bin die Zielstrebige und er ist der Ruhige, der einfach gut mit Kindern kann.“ Auch wenn ihr die Familie wichtig ist, will sie sich nicht aufopfern für ihre Kinder. Eigentlich, sagt sie, habe sie auch Angst vor dem Kinderkriegen. Dass sie dann drei Jahre aussetzen muss, nicht mehr in die Arbeit hineinfindet. Sie weiß von ihrer Mutter, wie schwierig das mit der Kinderbetreuung sein kann.





Familie vor Karriere

„Für mich kommt Familie eindeutig vor der Karriere“, sagt hingegen Sofie, die neben ihrer Freundin Laura im Kaffeehaus sitzt. „Mir geht es nicht so darum, dass ich Erfolg habe, sondern was ich bewirke.“ Bis zu drei Kinder hätte sie gern. Für die möchte sie auch zu Hause bleiben, bis diese im Kindergarten sind. Danach Teilzeit arbeiten, die Eltern hätte es so vorgelebt. Sie hat selbst zwei Geschwister, die Familie im weitesten Sinn sei sehr eng miteinander verbunden, die Tanten, Cousins und Cousinen. Sie lacht. „Den Mutterinstinkt, den hab ich volle abbekommen.“

Und trotzdem zögert auch sie, wenn es um die Zukunft geht. Manchmal frage sie sich schon, ob es klug sei, Kinder in die Welt zu setzen. Wenn sie wieder hört, dass ihre Generation es viel schwieriger hätte als die vor ihr. Schlechte Jobaussichten, keine Pension. „Aber na ja, davon lass ich mich nicht abhalten.“ Dass es auch Karenz für Männer gibt, findet sie gut. Würde sie aber nicht von ihrem Freund verlangen.

Wird das Hausfrauen-Dasein wieder modern? Es ist eine Diskussion, die 2011 durch alle Zeitungen ging, junge Frauen, lautete der Vorwurf gerade von älteren Frauen, würden sich viel zu sehr in die Abhängigkeit der Männer begeben. Doch das stimmt so nicht. „Es ist ganz eindeutig, dass wir einen Wertewandel erleben“, sagt Soziologin Sonja Dörfler vom Österreichischen Institut für Familienforschung. „Je jünger desto mehr werden die traditionellen Rollenbilder abgelehnt und die egalitären Modelle stärker befürwortet. Das Hausfrauenmodell wird weitgehend abgelehnt“, sagt Dörfler, die eingehend dazu geforscht hat. Und zwar bei Frauen und bei Männern. Letztere hätten nämlich Angst, dass es nur mit einer Hausfrau langweilig werden könne. Und dass sie bei einer Scheidung nachher Unterhalt zahlen.





Bilder, die aufbrechen

„Dass eine Frau die Erwerbstätigkeit für Kinder unterbricht, zumeist für drei Jahre, ist aber doch noch sehr in den Köpfen“, sagt Dörfler. Wobei es auch immer einen Unterschied zwischen Vorstellung und Realität gebe. Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf werde nach wie vor als schwierig angesehen.

Auch Jugendforscher Philipp Ikrath war unlängst überrascht, dass sich diese klassischen Rollenbilder „auch in Milieus, von denen wir angenommen haben, dass sie sehr traditionell sind, ziemlich aufgelöst haben“. Etwa unter Lehrlingen. Ohnehin, sagt er, seien Frauen die Avantgarde einer Gesellschaft. Wenn die jungen Burschen modern sind, dann seien es die jungen Frauen noch mehr. Sowohl was das Arbeiten betrifft, als auch die Toleranz gegenüber Minderheiten.

Inwiefern passt er also, der Vorwurf, dass die Jungen immer konservativer werden? Es sei kein Widerspruch, auch wenn Ikrath die Jungen nicht konservativ, sondern eher ängstlicher und angepasster nennen würde. Während Frauen auf ihre Ausbildung bestehen, gebe es eine klare Tendenz, dass „junge Paare heutzutage wieder früher heiraten wollen“. Ikrath erklärt das damit, dass der Wunsch nach einer festen Bindung stärker ausgeprägt sei, „weil alle Lebensbereiche, die Sicherheit und Stabilität garantieren, wichtiger geworden sind“. Und das möglichst mit klaren Regeln. „Eine Ökonomisierung des Zwischenmenschlichen“ nennt Ikrath das. Wenn junge Menschen erzählen, dass sie in Partnerschaften mehr investierten als sie zurückbekommen haben. Wenn von „Partnerbörsen“ die Rede ist. Zwar werden gern Terroranschläge und die geopolitische Situation als Grund für die wachsende Unsicherheit der Bevölkerung angeführt. Ikrath glaubt aber, dass der Alltag und der Leistungsdruck die Menschen stressen.

Susi Meindl und ihr Freund wollen jedenfalls heiraten. In ein paar Jahren, sie haben schon darüber gesprochen. Ausgerechnet die Erwachsenen in ihrem Umfeld hätten übrigens Bedenken geäußert, dass sie gleich nach der Matura zusammengezogen sind. „Warum wollt ihr euch denn schon so früh binden“, hätten sie gesagt. Das habe sie schon gewundert. Sie kennt viele, die sich schon früh gebunden hätten. Und glaubt auch, dass ihre Generation wieder nüchterner auf Beziehungen sieht als andere. „Uns ist schon klar, dass eine Beziehung viel Arbeit ist. Und die nicht nur aus Schmetterlingen besteht“, sagt sie. „Wir sind wieder mehr wie unsere Großeltern. Wenn etwas kaputt ist, dann reparieren wir das.“

In ihrem Freundeskreis raucht fast niemand, viele ihrer Freunde leben vegetarisch oder vegan. Sie selbst trinkt wenig, es kann schon passieren, dass jemand ganz auf Alkohol verzichtet, weil er am nächsten Tag trainieren muss. Allzu gesund leben will sie aber auch nicht. Ihr sei jedes Extrem ein Gräuel. Sowohl politisch als auch in der Lebensweise.





Sie kocht, er repariert

Auch Medizin-Studentin Laura lebt bereits mit ihrem Freund zusammen. Er ist Mechaniker. Treue, sagt sie, ist ihr in einer Beziehung wichtig. Umgekehrt beobachten sie und Sofie sehr wohl, dass das in der Praxis oft nicht so gut klappt. Fremdgehen, andere Partner küssen, all das kennen junge Menschen. Sowohl Männer als auch Frauen. „Auf der Uni sieht man schon Leute, die nur mehr von Lebensabschnittspartner sprechen“, erzählen die beiden. Auch kennen sie Menschen, die ständig Schluss machen, „weil sie sich jemand Besseren erhoffen“. Schöner, erfolgreicher.

Dass sie als Frauen benachteiligt werden, kennen sie nicht wirklich. „Aber ich registriere es schon, wenn sich eine Frau als Oberärztin vorstellt. Das kommt seltener vor“, sagt Laura. Als Kindern ist beiden Frauen vermittelt worden, dass sie alles können. Wenn Laura, eher praktisch veranlagt, etwas reparieren will, dann macht sie das auch. Oft könne es der Freund halt besser. „Er ist halt Mechaniker“, sagt sie. Sie wiederum kocht gern für ihn. „Bei meinem Exfreund war das zum Beispiel umgekehrt.“ Es sind Aufgabenteilungen, die sie sich selbst nach Talenten ausgesucht haben – und nicht nach Rollen, die sie erfüllen müssen. „Ich würde das gar nicht machen, wenn ich das Gefühl hätte, etwas zu versäumen“, sagt Susi Meindl auf die Frage, ob ihr manchmal nicht ein paar Erfahrungen abgehen. Sie sei in einer Zeit groß geworden, in der ihr alle Möglichkeiten offenstanden. „Ich glaube, dass wir dadurch auch früher erwachsen werden mussten. Man muss früh lernen, Entscheidungen zu treffen. Und dann einfach einen Weg gehen.“

Auch sie ärgert es, wenn sie in Schubladen gedrängt wird. Gerade bei Kindern sei das der Fall. „Eigentlich ist es egal, was wir machen. Entweder Hausfrau oder Rabenmütter. Man wird sowieso in eine Schublade gesteckt.“ Sie findet, dass es heutzutage schon längst nicht mehr um die Diskriminierung von Randgruppen geht, Homosexualität sei in ihrer Generation völlig normal. Das Schwierige sei der Umbruch von Rollenbildern – ein Umdenken in den Generationen vor ihr.

Denn Susi Meindl will ihren eigenen Weg gehen. An der Spitze einer Firma stehen und dabei nicht versuchen, wie ein Mann zu wirken. Nicht mit Strenge punkten, sondern mit einem Stil, der zu ihr passt. Sie trage gern Röcke und Kleider, „weil ich gerne eine Frau bin. Und nur weil ich mich so anziehe, heißt das nicht, dass ich etwas nicht kann“, sagt sie. Ganz im Gegenteil: „Ich kann das.“