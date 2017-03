Textversion

05.03.2017 | 10:37 | von Teresa Schaur-Wünsch (Die Presse)

Manchmal umstritten, selbst stets streitbar, dabei immer populär: Die FAZ nannte Dietrich Grönemeyer einen Medizin-Popstar. Vor Kurzem hat der Radiologe und Bruder des bekannten Sängers ein Manifest herausgebracht, in dem er eine bessere Gesellschaft skizziert. Ein Gespräch über Rückenschmerzen, Politik und den Moment, als er fast gestorben wäre.

Warum hatten Sie das Bedürfnis, ein Manifest zu schreiben?

Dietrich Grönemeyer: Ich erlebe als Arzt Tag für Tag, dass Menschen unter Rückenschmerzen leiden, immer mehr vorgebeugt sind, darunter immer mehr Kinder. Bisher ist das immer auf Haltungsschäden zurückgeführt worden, auf zu wenig Bewegung, falsche Ernährung. Aber das ist nicht alles. Ich glaube, das Hauptproblem der Wirbelsäule ist, dass sie auf jede psychische Situation reagiert. Bei Freude lockern sich die Muskeln, bei negativem Stress wird man gebeugt. Durch Angst, den Partner zu verlieren, den Arbeitsplatz zu verlieren, nicht mehr zu wissen, wie man sich noch orientieren soll bei all den schrecklichen Nachrichten. Wir werden immer mehr zu einer Buckelgesellschaft. Wir begreifen nicht, wie es im Englischen formuliert ist, dass Wirbelsäule eben auch Haltung bedeutet. Innere Haltung formt die äußere Haltung.

Mit der Wirbelsäule sind auch alle inneren Organe verbunden. Mehr Druck bedeutet mehr Ausschüttung von Zucker zur Vorbereitung von Muskelaktivität. Früher hat man sich dann gegen einen Angreifer verteidigt, heute sacken wir zusammen. So entstehen diese ganzen Krankheiten bis hin zu Diabetes. Das sehe ich als Arzt, und ich habe mir gedacht, ich muss jetzt mal was sagen. Zur Ich-Stärkung.

Dabei handelt Ihr Buchtitel vom Wir.

Ich muss zuerst einmal das Ich stärken, um das Wir zu formen. Jeder mit seiner Stärke, seinen individuellen Fähigkeiten – der eine kann besser Sprachen, der andere Schreiben, der dritte ist ein guter Arzt, der vierte ist fantastisch im Nähen oder Tischbauen. Das ist das, was wir begreifen müssen: Ich bin nicht unnütz, ich kann ganz viel. Lass dich nicht zermürben, zieh dich bloß nicht zurück und vereinzele immer mehr. Das ist eigentlich die Botschaft. Und such deine Freunde nicht im Internet. Da driften wir weg von uns selbst, fühlen uns nicht, werden verführt und wenn wir frustriert sind, greifen wir zu Alkohol und anderen Drogen, um uns ein bisschen glücklich zu machen. Das ist nicht das wahre Glück. Das wahre Glück ist dieses Gefühl der Unendlichkeit in seinem selbst und das Gemeinsame: Gemeinsam gestalten, gemeinsam arbeiten, gemeinsam das Gefühl zu haben, du wirst gebraucht, dein Wissen wird eingesetzt.

Vieles, was Sie schreiben, klingt schön, aber auch utopisch. Allein ihre Forderung nach Politikern, die sich durch innere Autorität auszeichnen, statt nach Posten zu streben.

Ja, es hört sich erst mal naiv an. Es ist ja eine Utopie. Ich hätte gerne einen Politiker, der sich nicht in den Palästen verbarrikadiert, wo er nicht mehr fühlt, was wir Tag für Tag erleben. Der personalisierte Medizin verwechselt mit individueller Medizin. Personalisierte Medizin heißt, über die DNA herauszufinden, wie krank du bist, und nur auf der körperlichen Ebene einzugreifen. Aber wir sind auch fühlende Wesen. Wir wollen eine individuelle Medizin. Ich möchte als Dietrich Grönemeyer wahrgenommen werden, auch wenn ich gar keinen Eingriff brauche, sondern vielleicht nur abends einen Verbenentee, um ruhiger zu werden – was übrigens fantastisch funktioniert. Es hört sich bekloppt an, aber ich sage seit Langem, Politiker müssen in die Schule. Ein Gesundheitspolitiker muss nicht vom Fach sein, aber den Unterschied zwischen Antibiotikum und Cortison verstehen. Er muss nicht bei Schweinegrippe in großen Mengen ein US-Produkt kaufen, nur weil die Familie Bush daran beteiligt ist und Milliarden verdient. Ein Politiker muss beim Handwerker mitgearbeitet haben, damit er sieht, wie frustriert der Schreiner ist, weil er keine Jungen für die Ausbildung findet, weil keiner mehr ein Handwerk lernen will, oder weil alles in schlechterer Qualität aus China zu uns transportiert wird.

Ihr Bruder ist mit seiner Musik berühmt geworden. Liegt es in der Familie, sich jeweils ein größeres Publikum zu suchen?

Meine Eltern waren scheu. Aber wo sie uns motiviert haben, war, in die Kirche zu gehen, nicht um fleißig abzunicken, sondern um mitzumachen. Beim Krippenspiel mit sechs, sieben Jahren in einer gefüllten Kirche mit Schuhcreme im Gesicht als Weiser vor der Gemeinde zu reden, das hat gewirkt. Vielleicht hat es mich inspiriert. Ich bin dann auch zum Schauspielhaus gegangen, hab Musik gemacht, war mit 16 Chefredakteur der Schülerzeitung. Ich hab da schon nicht verstanden, warum man Kriege führen muss. Dann bin ich in die Medizin gegangen, habe festgestellt, da stimmt was nicht, und habe sehr früh angefangen, darüber zu reden.

Sind Sie auch angefeindet worden? Was Sie sagen, ist ja nicht immer konform.

Genügend. Gegen die Atomkraft war ich schon sehr früh, da hatte ich härteste Diskussionen mit meinem Vater. Er war Bergbauingenieur. Ich war dann auch in einer Bürgerinitiative gegen ein Kohlekraftwerk. Weil die Regenrinnen Löcher bekamen. Wir haben gesagt, ihr macht hier sauren Regen. In einer Veranstaltung habe ich das angeprangert, da war ich 17. Da stand dann der Leiter des Kraftwerks auf: Wie heißen Sie – Grönemeyer? Schönen Gruß zuhause. Da gab's großen Ärger. Oder als ich mit der Mikrotherapie angefangen habe, Ende der Achtzigerjahre. Da hat es geheißen, jetzt verkauft der Grönemeyer noch die Radiologie an die Chirurgen.

Warum?

Weil ich da schon angefangen habe, ohne Operationen ganz klein zu behandeln, mit dem Laser Tumorgewebe im Computertomografen zu erwärmen. Da hab ich schon schweren Ärger gehabt. Wie man heute sieht, war es genau das richtige. Weltweit setzen sich die CT- und Kernspingesteuerten Eingriffe durch. Ich habe das der Welt geschenkt, indem ich trotz der Widerstände durchgehalten habe. Und ich bin auch ein Vertreter für die Verbindung zwischen traditionellen Heilweisen und der Schulmedizin, ich habe vor Medizin noch angefangen, Chinesisch zu studieren, mich mit chinesischer Medizin befasst, jetzt immer noch mit Ayurvedamedizin, mit Pflanzenheilkunde. Lasst uns doch von Leicht nach Schwer kommen. Das ist auch mein Credo bei der Gesundheitsmedizin für die Kinder: Bringen wir ihnen doch die Hausmittel bei, die Wadenwickel, die Prinzipien: Mit Fieber gehörst du ins Bett – statt wie ich mit 40 Grad Fieber nach Amerika zu fliegen und mir fiebersenkende Mittel reinzupfeifen, sonst kriegst du vielleicht wie ich eine Herzmuskelentzündung. Man gehört ins Bett. Gerade heute, wo die Infektionskrankheiten zunehmen – nicht, weil da lauter Tierchen sind, sondern weil unser Immunsystem geschwächt ist, wenn wir ständig unter negativem Druck stehen.

Haben Sie selbst je Rückenschmerzen?

Ich bin in den spanischen Bergen abgestürzt, ein paar Jahre später hatte ich einen Motorradunfall. Ich dachte bei den Unfällen, ich würde sterben. Ich habe einen Engel, der mich getragen hat. Es ist ein Glück, noch leben zu dürfen, und eine Riesenfreude. Dabei habe ich mir die Wirbelsäule verletzt. Aber ich hab keine Schmerzen mehr. Manchmal macht mein Kreuzdarmbeingelenk Probleme, dann mache ich Dehnübungen oder gehe zu meiner fantastischen chinesischen Masseurin für ein bisschen Tuina-Massage.

Sie sind abgestürzt?

Meine Hüfte war draußen, der Hüftkopf lag hinten am Po. Ein Zehn-Meter-Knall. Ich bin ganz ruhig geworden und dachte: Leben vorbei – und es war doch so schön und ich hatte noch so viel vor. Ich dachte, ich verblute. Mein Fuß stand zur Seite, den habe ich automatisch wieder eingerenkt. Aber nur, weil ich dachte, das sieht so scheiße aus. Dann bin ich 16 Stunden in dem Canyon gelegen. Es hieß immer, der Hubschrauber kommt, aber er kam nicht.

Wie haben Sie durchgehalten?

Ich habe meditiert. Ich bin immer mehr in mich reingegangen und hab an nichts mehr gedacht. Auch keine Panik. Es waren Wahnsinnsschmerzen, aber eine Bergsteigergruppe hatte Novalgin mit, damit war Ruhe. Am Ende hat mich eine Truppe der Guardia Civil raufgetragen. Verwegene Burschen.

Hat Sie das verändert?

Ja. Es glaubt ja keiner, dass er je sterben wird. Bis du das einmal erlebt hast. Es gibt viele Dinge, die andere maximal aufregen, die mich überhaupt nicht ärgern. Über was für Lächerlichkeiten macht ihr euch denn Gedanken? Lächerlichkeiten im Sinne von nicht glücklich darüber zu sein, dass wir 70 Jahre keinen Krieg mehr hatten, sondern darüber nachzudenken, dass es vielleicht Bürgerkriege geben könnte in Deutschland, in Europa. Das ist doch lächerlich. Wir müssen die Demokratie verteidigen, und das machen wir auch. Aber das geht nur im Wir. Und es ist nicht so schwer, wie es aussieht. Da habe ich Gelassenheit gelernt.

Hr. Grönemeyer, darf man Sie auch fragen . . .



1. . . ob Sie sich als Träumer bezeichnen würden?



Als Träumer für eine bessere Zukunft. Wer nicht träumen kann, hat keine Kraft zum Kämpfen. Unter diesem Aspekt ja: Die Zukunft erträumen und dann handeln. Ich hab in meinem Leben schon genug verändert. Weil ich geträumt und gesagt habe: So muss es sein. Und dann habe ich mich auf den Weg gemacht.

2. . . ob Sie sich mit Ihrem Bruder Herbert austauschen?



Austauschen nicht, aber wir sind Geschwister des Geistes. Wir sind beide Menschenfreunde. Er steht mit seiner Musik dafür, ich habe meine Talkrunde „Mensch bleiben“ und mein Buch. Ich bin ein Fan von ihm, und er ist ein Fan von mir.

3... welche Rolle Kultur für Sie spielt?



Ich gehe gerne ins Theater, ins Kino, ich höre Jazz und Blues, aber auch klassische Musik. Ich hab früher im Chor gesungen, jetzt gerade nicht, darunter leide ich ein bisschen, weil Singen so wundervoll verbindet.