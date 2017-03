Textversion

16.03.2017 | 19:23 | (DiePresse.com)

Wieder Aufregung im Hause Kardashian. Kendall Jenner soll Schmuck im Wert von 200.000 Dollar gestohlen worden sein.

Die jüngere Schwester der US-Realitydarstellerin Kim Kardashian ist laut einem Medienbericht zum Opfer eines Schmuckdiebstahls geworden. Wie die Promi-Website "TMZ" am Donnerstag meldete, wurde aus der Wohnung des Models Kendall Jenner in Los Angeles Schmuck im Wert von 200.000 Dollar (rund 185.000 Euro) gestohlen. Kardashian war im Oktober in Paris überfallen worden. Die Täter raubten ihr einen vier Millionen Euro teuren Ring und eine Schatulle mit Schmuck im Wert von fünf Millionen Euro.

Kendall Jenner hatte laut "TMZ" am Mittwoch mit Freunden in ihrer Wohnung gefeiert und war dann gegen Mitternacht ausgegangen. Bei ihrer Rückkehr habe sie ihren Schmuckkasten geöffnet vorgefunden. Daraufhin habe sie die Polizei angerufen.

Die Polizei bestätigte lediglich, dass von der Adresse des Models ein Notruf eingegangen sei, machte aber keine weiteren Angaben. Jenner ist einer der Stars der Reality-Serie "Keeping Up with the Kardashians". Zumindest musste sie im Unterschied zu ihrer Schwester keine physische Gewalt erleiden. Kardashian war in einer Pariser Luxusresidenz von den Räubern gefesselt, geknebelt und in einem Badezimmer eingesperrt worden. Die französischen Behörden ermitteln gegen zehn Verdächtige, von der Beute fehlt jede Spur.