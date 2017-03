Textversion

27.03.2017 | 19:50 | (DiePresse.com)

Fabienne Melzer-Nadarajah brachte Sohn Noel zur Welt

Tennisprofi Jürgen Melzer und seine Frau, die Ex-Schwimmerin Fabienne Melzer-Nadarajah, sind erstmals Eltern geworden. Melzer postete am Montagabend auf Facebook ein Foto, das ihn mit seinem Sohn Noel zeigt. "Vater zu werden ist mit nichts zu vergleichen", schrieb der 35-Jährige, dessen Antreten im Davis Cup vom 7. bis 9. April in Weißrussland nach der "rechtzeitigen" Geburt nichts im Wege steht.

Er und sein Bruder Gerald sowie Alexander Peya und Julian Knowle sind für den Davis Cup in Minsk vom 7. bis 9. April nominiert. Allerdings machte Jürgen Melzer sein Antreten von der (rechtzeitigen) Geburt seines Kindes abhängig. "Das ist mein erstes Kind, ich möchte mich nicht zwei Tage nach der Geburt verabschieden, das habe ich auch allen Beteiligten mitgeteilt", hatte Melzer vor der Geburt klargestellt.

Auch sportlich beschreitet Melzer gerade neue Wege. Sein niederländischer Langzeit-Coach Jan Velthuis, den Melzer als einen "zweiten Vater" bezeichnet hatte, nahm ein Angebot des Deutschen Tennisbunds (DTB) an. "Es gibt einen Nachfolger, und der heißt Fredrik Rosengren, ein Schwede, eigentlich ein richtiger Kapazunder", verriet Melzer. "Er hat (Jonas) Björkman von unten nach oben gebracht, dann Magnus Norman zur zwei der Welt gemacht und Joachim Johansson, Mario Ancic und Robin Söderling betreut. Das waren alles Top-Ten-Spieler."

Eine zusätzliche sportliche Inspiration ist für Jürgen Melzer natürlich auch der neuerliche Exploit von Roger Federer, der ja nur knapp elf Wochen jünger ist als Melzer. "Age is just a number. Und das ist jetzt nicht nur ein depperter Spruch, sondern wenn der Körper mitspielt, warum nicht", betonte Melzer. Man habe wesentlich mehr Erfahrung als die Jungen und erspare sich dumme Fehler, die man als Junger eben macht. "Und du weißt, wie du trainieren musst. Das sind alles Sachen, wo du schon ein bisserl was voraus hast." Bei seiner Rückkehr als frisch gebackener Vater möchte das Melzer noch einige Zeit auch selbst beweisen.