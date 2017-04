Textversion

02.04.2017 | 12:57 | von Judith Hecht (Die Presse)

Melancholie habe ihn immer angezogen, sagt der österreichische Maler Eduard Angeli. Er selbst ist nicht nur ein Optimist, sondern auch zäh. Man müsse auch in der Lage sein, Niederlagen und Ängste zu verstecken, „denn sonst verströmt man so einen Leichengeruch“, sagt er.

Heute leben Sie in Italien. Mit 23 Jahren haben Sie sich jedoch entschlossen, nach Istanbul zu gehen. Wie kam es dazu?

Eduard Angeli: Das habe ich mir einfach eingebildet. Während alle meine Freunde in den Westen, nach Paris, London und New York, gegangen sind, hat es mich in den Osten gezogen. Ich habe das Gefühl gehabt, mir liegt das. Die Levante und das Mittelmeer waren mir immer eine große Inspiration. Und irgendwie hat sich der Kreis geschlossen. Ich bin von Wien nach Istanbul und von dort nach Venedig gegangen – und zwischendurch gab es den Ausrutscher nach St. Petersburg. Das sind alles Städte, die einmal Hauptstädte großer Reiche waren, die es heute nicht mehr gibt. Und die Leute, die dort leben, tragen diesen Verlust noch immer in sich. Deswegen gibt es dort diese große Melancholie. Und diese zieht mich an.

Diese Melancholie haben Sie schon wahrgenommen, bevor Sie in der Türkei waren?

Ja, schon bei meinen ersten Reisen, als ich ganz jung war. Und dann habe ich – wie das Schicksal so spielt – in Wien meine Frau, eine Türkin, auf der Akademie der bildenden Künste getroffen. Wie wir mit dem Studium fertig waren, habe ich ihr vorgeschlagen, nach Istanbul zu gehen. Meine beiden Kinder sind dort eine Zeit lang aufgewachsen.

Haben Sie sich in der Türkei wohl gefühlt?

Ja, extrem. Nur, man kann das Istanbul von damals nicht mit dem heutigen vergleichen. Die Stadt war damals viel europäischer, kein Mensch hat ein Kopftuch getragen. Es hat Diskotheken gegeben, und die junge Szene war genauso offen wie die in Europa. Alles war total westlich.

Wie erleben Sie die jetzige Entwicklung der Türkei?

Schrecklich. Ich habe auch noch viele Freunde dort. Sie tun mir leid. Allerdings sind sie zu Beginn der Ära Erdoğan reich geworden. Zuerst war er ja wirtschaftlich unheimlich erfolgreich, das rechnen ihm viele immer noch hoch an und hoffen, dass es so weitergeht. Aber da irren sie sich entsetzlich.

Nach dem Militärputsch 1971 haben Sie das Land wieder verlassen. Wie war die Rückkehr nach Wien?

Sie war schwer, weil meine Freunde Franz Ringel, Peter Pongratz, Robert Zeppel-Sperl, Martha Jungwirth ihre Karriere schon begonnen hatten. Ich aber musste wieder bei null beginnen.

Wie haben Sie sich die erste Zeit in Wien über Wasser gehalten?

Ich habe noch ein bisschen Geld von drüben gehabt. Bei uns zu Hause, da hat es eine Schuhschachtel gegeben, in die ich immer das Geld reingeschmissen habe, das gerade da war. Wenn mich meine Frau darauf aufmerksam gemacht hat, dass die Schachtel schon wieder fast leer ist, habe ich gewusst, dass ich wieder ein Bild verkaufen muss.

Wie haben Sie das gemacht?

In Wien hat es diese legendäre Galerie Ariadne mit dem amerikanischen Kunsthändler George McGuire gegeben. Der war verrückt und wunderbar.

Inwiefern war er verrückt?

Er war sehr katholisch und hat an die elf Kinder gehabt. Seine Frau durfte keine Waschmaschine verwenden. Er war ein Fundamentalist, aber ein ganz toller Kunsthändler.

Und er mochte Ihre Bilder?

Naja. Als ich ihm zum ersten Mal meine Sachen gezeigt habe, sagte er: „Das macht Zeppel-Sperl besser.“ Und schon war ich wieder draußen.

Das ist hart.

Das war ganz arg, aber das muss man schlucken. Ein halbes Jahr später habe ich ihm dann meine Bilder noch einmal gezeigt.

Dieselben?

Ein bissl andere. Jedenfalls hat er so getan, als hätte er mich zuvor noch nie gesehen, und gesagt, dass er die Bilder interessant finde. Er wollte dann, dass ich mit ihm arbeite, und hat mir dafür 3000 Schilling im Monat angeboten. Ich konnte mir das nicht erklären, kurz davor hatte er mich noch rausgeschmissen. Aber wir haben dann über viele Jahre gut zusammengearbeitet.

Hat Ihre Frau an Sie geglaubt?

Wie soll man das sagen? Offensichtlich, sonst hätte sie mir einmal gesagt, dass sie es nicht mehr aushält. Sie dürfen nicht vergessen, sie ist Türkin. Sie war immer melancholisch, aber auch gottergeben. Und es ist ja auch immer irgendwie gegangen. Immerhin hat die Ehe 20 Jahre lang gehalten.

Wieso ging es dann nicht mehr?

Ich war Mitte vierzig, und da zieht man schon Bilanz. Ich habe mich gefragt, ob ich so weitermachen will. Ich wollte nicht. Das war's. Und es war auch gut.

Zurück zu Ihrer Karriere. Es ging also langsam aufwärts.

Ja, ich bin zäh. Ich gebe nie auf. Und mit der Existenzangst habe ich zu leben gelernt. Kürzlich habe ich bei einem Künstlergespräch die Malerin Florentina Pakosta gefragt, wie es ihr nach der Akademie so ergangen ist. „Ich bin meinen Eltern auf der Tasche gelegen. Eigentlich immer“, hat sie geantwortet. Dann hat sie ihre Mutter 23 Jahre lang gepflegt und vom Pflegegeld gelebt. Als ich das hörte, habe ich mir gedacht: Was ist das für ein Land? Es heißt immer, „die Staatskünstler“, für die wird so viel Geld ausgegeben. Ja, für die Oper und das Burgtheater, aber nicht für die bildende Kunst. Die interessiert keinen Menschen. Eine so besondere Künstlerin wie Pakosta muss ihr Leben lang still am Existenzminimum dahingrundeln und hat dabei ein wunderbares Werk gemacht – na, hallo?!

Ihr Schicksal war ein anderes.

Meine Eltern hätten mich nicht unterstützen können. Mein Vater war Taxler. Auf eines bin ich wirklich stolz: 51 Jahre bin ich freier Maler und sonst nichts. Ich war zwar kurz in der Mittelschule als Lehrer, aber im Probejahr habe ich bereits nach vier Monaten gemerkt, das schaffe ich nicht. Ich bin mitten unterm Jahr ausgetreten. Der Direktor der Billrothschule, Sames, hat zu mir gesagt: „Bist du deppert? Du kannst nicht unterm Jahr gehen.“ „Sehr wohl kann ich“, habe ich gesagt, „schieß mir nach.“

Klingt kompromisslos. Irgendwann dürften Sie trotzdem gut zu verdienen begonnen haben, sonst würden Sie nicht so ein schönes Haus am Lido bewohnen.

Dazu muss ich etwas sagen: Alles ist gemietet. Das ist für mich eine ideologische Geschichte.

Nein zum Eigentum?

Ja, das braucht man nicht. Wieso soll ich mich mit Eigentum belasten, ich will jederzeit gehen können. Und die Kinder, bitte schön, die sollen sich selbst etwas erarbeiten. Wenn ich kann, helfe ich ihnen. Aber ich will sie nicht zu Erben machen. Es ist nicht meine Aufgabe, Besitz anzuhäufen, nur damit wer anderer erbt. Das ist falsch – für mich. Die jungen, aufgedrehten Erben in Ralph Lauren, die überzeugen mich nicht.

Und was machen Ihre Kinder?

Das ist witzig. Weder meine Tochter noch mein Sohn haben einen einzelnen Beruf. Sie machen vieles, das ist auch ganz klass. Sie leben wie Studenten, aber „advanced“, und das ist okay.

Für Sie war hingegen immer klar, dass Sie Maler sind.

Immer, ich wollte nur Maler sein. Und ich bin nicht auch ein bisserl Bildhauer, Schreiber oder Musiker – wie viele andere. Ich bin ein Maler im richtig klassischen Sinn.

Sie sagten, Melancholie zieht Sie an. Sind Sie melancholisch?

Nein, ich bin Optimist und habe mir immer gedacht, nächste Woche werde ich ein Bild verkaufen. Unlängst hat Klaus Schröder zu mir gesagt: „Du hast ja immer gut verkauft!“ „Das glaubst du! In Wirklichkeit habe ich mein ganzes Leben lang ein Hochstaplerleben geführt und nie zugegeben, wenn es gerade irrsinnig schlecht ging“, hab ich ihm geantwortet. „Hätte ich das nämlich zugegeben, niemand hätte mehr meine Bilder gekauft!“ Dann hat der Schröder gesagt: „Ah, du auch? Ich auch. Ich habe auch nie eine Niederlage öffentlich zugeben können. Ich habe auch immer hochgestapelt.“

Ohne Bluffen geht es nicht?

Angst und Niederlagen muss man verstecken können. Wenn man erfolglos ist, verströmt man so einen Leichengeruch. Und den will niemand.

Herr Angeli, darf man Sie auch fragen ...



1. . . warum Sie nicht mehr mit Acryl malen?

1974 bin ich von Acryl auf Öl umgestiegen, weil Acryl nicht gut genug ist. Acryl ist Plastik, und nichts, was ich in Plastik kenne, ist edel gealtert. Heute verwende ich arme Materialien, Simples wie Kohle oder Rötel. Beide sind lichtecht. Ich brauche keine Spraydosen. Ich will auch nicht, dass meine Sachen nach ein paar Jahren von der Leinwand bröckeln. Das wäre mir unangenehm.

2. . . ob Sie über Ihre Bilder urteilen?

Ja, klar. Malen heißt, permanent Entscheidungen zu treffen und Ordnung zu schaffen. Ich muss Ordnung in eine Fülle von Möglichkeiten bringen, die ich habe. In der Kunst geht es um Ordnung – jedenfalls für mich. Ein Bild ist erst dann fertig, wenn ich keinen Fehler mehr sehe, also Ordnung besteht. Wobei, Fehler gibt es immer. Kein Bild ist je perfekt gewesen.