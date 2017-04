Textversion

Der Schauspieler will nach seinem Herzinfarkt in "einem anderen Rhythmus" weiterarbeiten und einen alten Plan umsetzen - selber Filme drehen und Drehbücher schreiben.

Nach seinem Herzinfarkt will der spanische Filmstar Antonio Banderas etwas kürzertreten. "Falls diese Sache etwas Gutes bewirkt haben sollte, dann wahrscheinlich, dass ich aufgehört habe zu rauchen", sagte der 56-Jährige in einem am Sonntag veröffentlichten Interview mit der spanischen Zeitung "Diario Sur".

"Ich werde weiterhin arbeiten - aber mit einem anderen Rhythmus", fügte er hinzu. "Ich werde mir selbst mehr Raum lassen und werde Pausen einlegen zwischen den Produktionen." Zudem wolle er nun einen alten Plan umsetzen - selber Filme drehen und Drehbücher schreiben.

Banderas hatte im Jänner bekannt gegeben, dass er einen Herzinfarkt erlitten habe. Er sei dabei aber ohne längerfristige Schäden davongekommen.