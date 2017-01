Textversion

13.01.2017 | 11:39 | (DiePresse.com)

Chanel-Direktor Lagerfeld hat das Krönchen der Debütantinnen für den Wiener Opernball 2017 entworfen. Die Tiara heißt „Le beau Danube bleu“.

Die Köpfe der Debütantinnen von Maria Großbauers erstem Opernball werden heuer zweifärbig funkeln. Die Tiara wurde mit 394 klaren und saphirblauen Swarovski Kristallen sowie fünf Kristallperlen besetzt. Entworfen hat den Schmuck der Modemacher Karl Lagerfeld. Am heutigen Freitag wurde die Öffentlichkeit eingeweiht.

Das Design der Tiara ist vom traditionellen Eröffnungstanz des

Opernballs, dem Donauwalzer inspiriert. "Die Tiara ist meine Vision von der Krönung der Donau", beschreibt Lagerfeld. "Das saphirfarbene Band ist eine Reminiszenz an ‚Le beau Danube bleu‘, an die ‚schöne blaue Donau‘." Von Johann Strauß Sohn komponiert, feiert der Walzer im Februar 2017 übrigens sein 150-jähriges Jubiläum. Der Wiener Opernball findet heuer am 23. Februar statt.