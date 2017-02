Textversion

08.02.2017 | 14:31 | (DiePresse.com)

Die Balletttänzerinnen des Wiener Opernballs dürfen heuer zwischen Kleidern von Lena Hoschek, JC Hörl, Laskari, Michel Mayer, Anelia Peschev und Tiberius wählen. Außerdem wurde der neue "Liebestrank" präsentiert.

Angesichts des Opernballes am 23. Februar plagt die Balletttänzerinnen der Oper die gleiche Frage wie jede Besucherin: "Was soll ich nur für ein Kleid anziehen?". Am Dienstagabend bekamen sie dafür Unterstützung von namhaften Designern, die den Tänzerinnen Kreationen zur Auswahl stellten.

"Es ist mir sehr wichtig, dass es Designer aus Österreich sind", sagte Opernball-Organisatorin Maria Großbauer bei dem in der Oper eingerichteten "Couture Salon". Zur Auswahl standen den Tänzerinnen Kleider von Lena Hoschek, JC Hörl, Laskari, Michel Mayer, Anelia Peschev und Tiberius.

Doch was ist nun das Geheimnis eines guten Kleides für den Opernball? "Ich denke, es muss primär ein gutes Kleid für die Trägerin sein", erklärte der Designer Jürgen Christian Hörl. Es schade aber auch nichts, "wenn es ein Hingucker ist, also ein bisschen speziell, ein bisschen anders ist".

Gemeinsam mit den Kleidern wurde am Dienstagabend auch der heurige Opernball-Drink "Der Liebestrank" nach der gleichnamigen Oper von Gaetano Donizetti. "Er ist das erste Mal auf der Basis von Gin, ein bisschen süßlich, ein bisschen säuerlich, er bringt in Stimmung", erklärte Großbauer.