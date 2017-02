Textversion

Eine Woche dauert der Fasching noch – letzte Gelegenheit, die Ballsaison noch einmal – oder spät, aber doch noch – zu nutzen. „Die Presse“ hat die letzten Gelegenheiten, für die es noch Karten gibt:

1. Die Alternativen zum Opernball

Der Opernball am morgigen Donnerstag ist zwar wie üblich ausverkauft und der schräge Rosenball findet heuer wegen Erkrankung Miss Candys nicht statt, Alternativen zum Ballabend mit Sekt und Würstel auf der Couch gibt es dennoch.

Erstmals feiert die junge Künstlerszene parallel zum Opernball einen Parallel Ball in der Roten Bar. Dahinter stehen die Organisatoren der Kunstmesse Parallel Vienna, die in dieser Woche ihrerseits einen Stand auf der Kunstmesse Art Vienna im Leopoldmuseum betreibt. Auch Künstler werden auflegen. Motto und Dresscode: Arm & schön.

Donnerstag, 23. Februar, Volkstheater Rote Bar, Abendkasse 10 Euro. parallelvienna.com

Als „Dankeschön an die Aufbaugeneration Wiens“ versteht sich der Kleine Neubauer Opernball. Dementsprechend beginnt der von der Neubauer ÖVP organisierte Ball im Rathaus zielgruppengerecht früh, um 16 Uhr. Es gibt Reden von Gernot Blümel, Michael Häupl und Andrä Rupprechter und eine Elmayer-Eröffnung.

Donnerstag, 23. Februar, 16 Uhr, Rathaus

Die Hofburg bleibt an diesem Abend allerdings leer, der 11. Russische Ball findet heuer nicht dort, sondern im „Danceland“ statt. „Aufgrund von höherer Gewalt“, wie es seitens der Veranstalter heißt, „konnte der Generalsponsor des Russischen Balls die Miete der Hofburg und das Catering nicht übernehmen.“ Das vorbereitete Programm wandert daher in das Ausweichquartier, ein Tanzstudio im 22. Bezirk. Erwartet werden Debütanten und Gäste aus ganz Russland, die Weltmeister im Wiener Walzer und mit Liza Zabolotzskaja die Gewinnerin des Talentwettbewerbs „Der blaue Vogel“.

Donnerstag, 23. Februar, Danceland, www.russianball.info



2. Der Süße

Naschkatzen mit Hang zum Hamstern können sich vor der Fastenzeit auf dem Bonbonball noch einmal mit Süßigkeiten eindecken. Er wurde 1949 von Kommerzialrat Franz Putz und dem Onkel des heutigen Veranstalters Heinz Alphonsus, Regierungsrat Johann Josef Köpf erstmals veranstaltet und versteht sich mit Sponsoren wie Manner als der „Ball der süßen Industrie“. Üblicherweise wird eine Miss Bonbon gewählt, erstmals gibt es heuer auch einen Heurigen mit Nicht-Süßem aus Niederösterreich.

Freitag, 24. Februar, Wiener Konzerthaus, 99 Euro, Restkarten. www.integrationshaus.at

3. Der Weltoffene

Als „kleine musikalische Weltreise“ beschreibt Integrationshaus-Ehrenobmann Willi Resetarits den Flüchtlingsball. Der findet am Freitag zum 23. Mal im Wiener Rathaus statt und ist generell ein eher legeres, buntes Ereignis. Aufspielen werden in Wien lebende Musiker aus der ganzen Welt, außerdem „The Legends of Gypsy Brass“ Fanfare Ciocarlia aus Rumänien und das Barcelona Gipsy Balkan Orchestra aus Spanien.

Freitag, 24. Februar, Wiener Rathaus, Karten gibt es in allen Bank Austria Filialen, 45 Euro, Abendkasse 48

4. Der Größte (und Zünftigste)

Wenn der steirische Bauernbund einlädt, wird die Grazer Stadthalle mit 33.000 Quadratmetern und 16.000 Besuchern zum größten Ballsaal Europas. Man wartet mit Musikern wie dem Helene Fischer-Double Anni Perka oder Bands mit Namen wie „Die Draufgänger“ oder „Steirerbluat“ auf. Sänger-Bruder und Tanzschul-Besitzer Willi Gabalier gestaltet den „Auftanz“ mit Schülern landwirtschaftlicher Schulen, dazu gibt es Volkstanz und Schuhplatteln. Allein die „Schmankerlstraße“ ist 1500 Quadratmeter groß.

Freitag, 24. Februar, Grazer Stadthalle, Karten über Ö-Ticket oder beim Bauernbund in der Reitschulgasse 3, 8010 Graz, 35 Euro. www.bauernbundball.at

5. Der Juristentreff

Sein stolzes 200-Jahr-Jubiläum feiert heuer der Juristenball, der einst im Zuge des Wiener Kongresses entstanden ist. Eigenes Jubiläumsprogramm für den Ball am Samstag gibt es keines. Auf Anklang sei aber das „Pre-Ball Galadinner“ in der Wiener Hofburg gestoßen, das es im Vorjahr erstmals gab – es wird heuer wiederholt, neuerdings auch mit der Option, seinen Tisch gleich zu behalten.

Samstag, 25. Februar, Wiener Hofburg, Karten um 143 Euro online unter www.juristenball.at

6. Die letzte lange Nacht (der Masken)

Sie ist der letzte große Maskenball Wiens: Die Rudolfina-Redoute findet auch heuer wieder am Rosenmontag in der Hofburg statt. Der Ball der katholischen Studentenverbindung pflegt seit jeher die Tradition der Maskierung der weiblichen Ballbesucher. Bis zur Demaskierungsquadrille um Mitternacht gilt die Regel der Damenwahl für alle Gäste, bei der ausschließlich maskierte Frauen die Herren zum Tanz auffordern dürfen. Heuer gibt es erstmals am Tag vor dem Ball einen Tanzkurs für die Demaskierungsquadrille: Um 14 Uhr im Haus der Rudolfina, Lenaugasse 3, 1080 Wien. (10 Euro pro Person.) Anmeldung nur paarweise unter office@rudolfina-redoute.at

Montag, 27. Februar, Hofburg, Karten 90 Euro online unter www.rudolfina-redoute.at

7. Der Faschingsabschluss

Traditioneller Faschingsausklang ist das Elmayer-Kränzchen am Faschingdienstag in der Hofburg. Punkt 18Uhr eröffnet das wohl größte Eröffnungskomitee Österreichs. Die Tänzer sind echte Debütanten - die Mehrheit der Eröffnungspaare hat im Herbst erst mit einem Jugendtanzkurs in der Tanzschule Elmayer begonnen. Punkt Mitternacht ist Schluss – auf dass die Ballgäste am Aschermittwoch pünktlich am Lernen oder bei der Arbeit sind.

Dienstag, 28. Februar, Hofburg, Karten 90 Euro, Aufpreis am Ballabend 20 Euro. www.elmayer.at/baelle/elmayer-kraenzchen