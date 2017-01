Textversion

04.01.2017 | 13:48 | (DiePresse.com)

Schwedens Königin glaubt, dass es in Schloss Drottningholm Geister gibt: "Manchmal spürt man eben, dass man nicht vollständig alleine ist."

Schwedens Königin Silvia sieht Gespenster. "Es gibt hier kleine Freunde, Geister", berichtete sie in einer schwedischen Fernsehdokumentation über ihr Leben auf Schloss Drottningholm. "Sie sind alle sehr freundlich, aber manchmal spürt man eben, dass man nicht vollständig alleine ist." Grund zur Beunruhigung sieht die Monarchin nicht: "Es ist sehr aufregend, aber man bekommt keine Angst."

Silvias Schwägerin Prinzessin Christina stützte die Schilderung der Monarchin. "Es gibt sehr viel Energie in diesem Haus, und es wäre sonderbar, wenn diese nicht in Erscheinungen zutage träte", sagte sie. Es gebe viele Geschichten über Geister in alten Häusern, fügte sie hinzu.

Schloss Drottningholm ist die offizielle Residenz von Königin Silvia und König Carl Gustaf XVI. Es wurde im 17. Jahrhundert erbaut. Die Dokumentation soll am Donnerstag im Sender SVT ausgestrahlt werden.