05.04.2017 | 16:22 | Von Gabriel Rath (Die Presse)

Die 69-jährige Frau von Prinz Charles gilt als erfrischend bodennah, unkapriziös und umgänglich.

Wenn Charles‘ erste Ehefrau Diana die “Prinzessin der Herzen” war, so ist Camilla die „Omama im Apfelbaum“: Obwohl sie aus adeligem Haus stammt, ist die 69-Jährige erfrischend bodennah, unkapriziös und umgänglich. Sie wirkt wie eine beschwingte ältere Dame, die den Kinderwagen mit dem behüteten Enkelkind den Berg hinunter rollen lassen und beschwingt hinterher laufen würde. Was natürlich im House of Windsor niemals geschehen könnte, hinter jedem Baum in den königlichen Parkanlagen stehen vermutlich drei Sicherheitsbeamte.

Aber die Möglichkeit der Vorstellung allein ist erfrischend, und hat in das reichlich verstaubte Leben im britischen Königshaus einigen frischen Schwung gebracht. Zum zehnten Hochzeitstag von Charles und Camilla schrieb im Jahr 2015 selbst der „Daily Telegraph“, das unverwüstliche Sprachrohr des Buckingham Palace und des britischen Hochadels: „Sie hat uns für sich gewonnen und es verdient, Königin zu werden“.

Bessere Werte als Unabhängigkeit Schottlands

So weit wollen die meisten Briten zwar immer noch nicht gehen, aber mit 45 Prozent Zustimmung hat Camilla bereits bessere Werte als die Unabhängigkeit Schottlands. Als ihre drei größten Leistungen kann sie dabei für sich verbuchen: Sie hat aus dem mehr als spröden Prinz Charles eine entspanntere und zugänglichere Person gemacht. Es mag das Alter sein, aber Camilla darf sich ebenfalls einen Anteil zugute rechnen, wenn der 68-jährige Thronfolger heute der Öffentlichkeit nicht mehr grimmig knurrend, sondern mit einem Scherzchen auf den Lippen begegnet.

Zudem hat Camilla es geschafft, nach Wegstecken einer Unzahl von öffentlichen Demütigungen und Erinnerungen, dass sie „nicht königliches Material“ (so die Schriftstellerin Zoë Heller) sei, in der Königsfamilie akzeptiert zu werden. Herzen gibt es hier bekanntlich keine zu gewinnen, insbesondere in der Elterngeneration. Aber wenigsten muss Camilla heute nicht mehr beim Schild „Ich warte draußen“ halten, wenn sich „Die Firma“ (wie Diana die Windsors zornig nannte) auf dem Balkon des Buckingham Palace, beim sonntäglichen Kirchgang oder am Weg zum Weihnachtessen zeigt.

Das Rauchen abgewöhnt

Und obwohl sie jahrelang auf diese Anerkennung warten musste, war Camilla willensstark genug, sich in dieser Zeit auch noch das Rauchen abzugewöhnen, ein Laster, das Charles immer schon verabscheut hat. Obwohl sie mit den Stiefsöhnen William und Harry dem Vernehmen nach ausgezeichnet auskommt, hat Camilla es bisher nicht vermocht, dem Jüngeren das Rauchen auszureden.

Wie Camilla sich behaupten konnte, ist aber umso bemerkenswerter angesichts der Tatsache, dass die britische Massenpresse ihre Vorgängerin Diana heute mindestens so abgöttisch verehrt wie vor 20 Jahren, als sie tödlich verunglückte. Der Grund ist simpel: Die glamouröse, tragische und rätselhafte Diana garantiert immer noch Auflage. Wo Diana mit John Travolta im Weißen Haus tanzte, kann man sich Camilla in Stiefeln durch das nebelige Hochmoor von Yorkshire stampfen vorstellen.

Die Royals als Botschafter

Doch die Zeit von „Cool Britannia“, die 1997 die New Labour-Regierung unter Tony Blair proklamierte, ist ohnehin vorbei. Während Großbritannien einen Niedergang als Industrienation erlitt, schwang sich das Land damals zu einer kulturellen Weltmacht empor: Von Pop bis Potter reichte die totale Dominanz, die darauf beruhte, die größten Talente aus aller Welt anzulocken und etwas Neues schaffen zu lassen. Das ist vorbei.

Im Zeitalter des Brexit bleibt den Briten als Botschafter ihrer vielgerühmten „soft power“ nicht viel mehr als ihre Royals. Während William und Kate erst kürzlich in Paris waren, bildet morgen, Donnerstag, Wien den Endpunkt einer Tour von Charles und Diana durch Rumänien, Italien und Österreich. Ironie der Geschichte ist natürlich, dass die Windsors – wie es sich für ein gutes Herrscherhaus wohl gehört – selbst einmal Einwanderer waren. Wie auch die Habsburger.