15.02.2017 | 13:28 | (Die Presse - Schaufenster)

Jeremy Meeks wurde bekannt, nachdem sich sein Polizeifoto aufgrund seines guten Aussehens viral verbreitete.

Nicht vom Tellerwäscher zum Millionär, sondern vom Häftling zum Laufstegmodel. So lässt sich die Karriere von Jeremy Meeks zusammenfasen. Der 33-Jährige, der 2014 wegen seines Polizeifotos berühmt wurde, eröffnete jetzt die Show von Philipp Plein in New York.

Meeks war 2014 wegen unerlaubten Waffenbesitzes festgenommen worden, sein Polizeifoto wurde zum Internet-Hit. Daraufhin kündigte der dreifache Familienvater an, sein Leben umkrempeln zu wollen. Mit seinen strahlend blauen Augen und den markanten Gesichtszügen will er jetzt als Model durchstarten.

Auch andere bekannte Models liefe für Philipp Plein, der sich als "King of Bling" sieht, über den Laufsteg. Darunter etwa Sofia Richie, Anwar Hadid und Musiker Pete Wentz. In der Front Row saßen mit Madonna und Kylie Jenner ebenfalls bekannte Gesichter.