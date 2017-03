Textversion

14.03.2017 | (DiePresse.com)

Das Luxus-Modehaus ließ seine neuen Werbebilder wieder abhängen, nachdem die Kritik an ihnen zu laut wurde. Jetzt hat sich auch die französische Werbeaufsicht eingeschaltet.

Die umstrittenen und inzwischen abgehängten Schock-Werbeplakate des Luxus-Modehauses Saint Laurent verletzen berufsständische Regeln der Werbebranche. Zu diesem Schluss sei eine unabhängige Jury gekommen, sagte der Generaldirektor der Werbeaufsicht ARPP, Stephane Martin, der am Montag in Paris. Die Plakate waren laut früheren Angaben der ARPP bereits in der vergangenen Woche in Paris abgehängt worden. Eines der umstrittenen Plakate zeigt eine Frau mit gespreizten Beinen und Netzstrümpfen, ein anderes ein Mager-Model, das sich auf einem Hocker abstützt. Unter Spitzenabsätzen trägt die gebeugte junge Frau Rollschuhe.

Zahlreiche Beschwerden von Privatpersonen und Vereinigungen seien berechtigt, so Martin. Die umstrittenen Fotos setzten das Bild von Frauen in der Gesellschaft herab. Die Jury sei auch der Auffassung, "dass die Bilder Stereotype der Frau als Sexobjekt nutzen und fördern" und sexistische Verhaltensweisen aufwerteten. Auch die Magerkeit einer Frau auf den Bildern sei Thema gewesen. Die Beteiligten haben nun laut Martin rund zwei Wochen Zeit, um mögliche Einwände oder Bemerkungen zu formulieren. Die Entscheidung sei nicht mit Sanktionen gegen das Haus Saint Laurent verbunden. Die Kritik wende sich gegen die Werbekampagne, nicht gegen das Unternehmen, das zum Luxuskonzern Kering gehört.