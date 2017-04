Textversion

18.04.2017 | 13:01 | (DiePresse.com)

Am 10 Juni kehrt der Life Ball aus der Pause zurück. Für geneigte Gäste stehen Regular-Tickets zu 180 oder Style-Tickets zu 90 Euro zur Wahl.

Am Mittwoch erfolgt der Startschuss für den Ticket-Verkauf des diesjährigen Life Balls im Wiener Rathaus. Über die Homepage www.lifeball.wien-ticket.at kann man sich dafür Tickets vormerken lassen. Zur Wahl stehen Regular-Tickets zu 180 oder Style-Tickets zu 90 Euro. Bei dem Event am 10. Juni werden 3780 Gäste erwartet. Aus allen eingelangten Anmeldungen bis 23. April werden per Zufallsgenerator die verfügbaren Karten vergeben - pro Person gibt es maximal zwei Kaufoptionen. Mehrfach-Registrierungen sind nicht möglich.

Erstmals können auch sogenannte Galerie-Tickets über das Life Ball-Büro zu einem Preis von 900 Euro gebucht werden. Nach der Eröffnungsshow auf der VIP-Tribüne kann man sich in der Festsaal-Galerie kulinarisch stärken. Exklusiver geht der Ball-Besuch mit einem VIP-Ticket zu 2.500 Euro über die Bühne. Die Gäste beginnen die Life Ball-Nacht mit einem Moet-Champagner-Empfang im Wiener Rathaus, danach folgt ein Gala-Dinner im Festsaal. Im Anschluss geht es über den Red Carpet zu den Logen-Sitzplätzen auf der VIP-Tribüne zur zweistündige Eröffnungsshow.

