Textversion

12.01.2017 | 17:30 | Friederike Leibl (Die Presse)

Was ehemalige Christbäume und ehemaliger Schnee gemeinsam haben.

Was entsorgt wird, ist selten hübsch anzusehen. Und dennoch versetzt einem der Anblick der achtlos hingeworfenen ehemaligen Christbäume einen kleinen Stich. Natürlich, nicht einmal einem Ordnungsfreak käme es in den Sinn, die Bäume säuberlich zu schlichten. Man schleift die nicht mehr gebrauchte Tanne zur nächsten Sammelstelle, zieht dabei hinter sich eine Spur aus Nadeln und entledigt sich rasch der Bürde. Wenn man genau hinschaut, auf den nadeligen Haufen, sieht man ein paar Fäden Lametta. Zeug für die Ewigkeit eben. Da und dort blitzen ein paar Kerzenhalter heraus und übersehener Schmuck. Das ist nun wirklich das Ende vom Fest.

Auch das Ende vom Schnee ist kümmerlich. Die paar Plusgrade, die ihn erledigt haben, haben zumindest zur Bildung beigetragen. Die Kinder haben begriffen, was das Wort relativ bedeutet, das die Erwachsenen ständig verwenden, vor allem dann, wenn sie etwas beenden wollen, was den Kindern Spaß macht („relativ spät, relativ dunkel, relativ laut“). Werden drei Grad Celsius plötzlich als warm empfunden, dann ergibt „relativ“ endlich Sinn.

Wenn der Schnee geht, bleiben gespenstische weiße Schatten auf den Gehsteigen und weiße Ränder auf den Stiefeln (die bekommt man übrigens mit Milch weg): Streusalz mag praktisch sein, seine Nachwirkung ist nicht nur für Tierfreunde unangenehm.

Die Worte und Zeichnungen, die übermütig in den Schnee auf Autos gemalt wurden, bleiben auch nach dem Tauwetter sichtbar, nur nicht mehr als Lücke im Schneeweiß, sondern als Schmutzspur.

Der Jänner ist der Restemonat. Was in den Geschäften auf dem Wühltisch liegt, ist plötzlich nicht mehr begehrenswert, am Haken sah es besser aus. Ist alles relativ. Wien braucht ganz dringend wieder eine Schneedecke, da sah die Welt einfach besser aus.

E-Mails an: friederike.leibl-buerger@diepresse.com



[N8FFN]