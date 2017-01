Textversion

13.01.2017 | 16:52 | Elisabeth Postl (Die Presse)

Hamburg. In der Hansestadt eröffnete die Elbphilharmonie. Der Architektur- und Klangtempel am Hafen ist es wert, bestaunt zu werden. Vor allem im Winter, wenn Hamburg so sehr es selbst ist wie zu keiner anderen Jahreszeit.

Es ist ein Geräusch: ein ständiges Surren, Flirren in einer tiefen Tonlage; nicht laut, nicht aufdringlich, sondern sanft – und doch ganz klar immer hörbar. Tag und Nacht zieht es durch die Viertel um den Hafen, ob oben, an der Kuppe von St. Pauli, oder unten, an den Landungsbrücken, dort, wo die hochhaushohen Frachter vorbeifahren und die Fähren die Menschen über die Elbe tragen. Es ist das Geräusch von Hamburg, dieser eleganten, noblen Stadt, die dennoch niemals schläft, und dieser Ton ist der Beweis dieses Umstands. Zwischen Wilhelmsburg und Ohlsdorf brummt das Leben wie die Motoren der Kähne auf dem Fluss, wie die Lastmaschinen in den Schiffswerften. „Der Hafen ist das Herz, die Bassline“, proklamierten die Beginner, die Hamburger Rapstars, 2003 in „City Blues“ – einer Ode an ihre Heimatstadt: „Wir waren schon immer mit der Welt eins.“

Umso mehr stimmt das jetzt, da am Mittwoch die Elbphilharmonie am Hamburger Hafen per Konzert eröffnet wurde – ein, nun ja, Giga-Projekt (Baukosten: 789 Millionen Euro). Der Fokus liegt deshalb wieder verstärkt auf der Hansestadt, deren Vertreter die Konzerthalle zur Eröffnung wie ein neues Weltwunder anpreisen.

Hamburg trägt den Pelz innen

Das ist nicht verfehlt: Eindrucksvoll ist das 110 Meter hohe Konstrukt am Hafen allemal, und der Klang spielt auch hier eine Rolle, vielleicht noch mehr, als es die ungewöhnliche Verpackung (gebogene Glastüren! Gebogene Rolltreppen! Gebogene Fenster!) tut. Die Elbphilharmonie soll ein Palast des Klangs werden – wenn sich auch die zurückhaltenden Hamburger niemals ein Wort wie „Palast“ auf die Fahnen schreiben würden. Die Hamburger, so geht ein Sprichwort, tragen den Pelz innen. Dennoch: Eine verbreitete Anekdote zur Elbphilharmonie besagt, dass die Musiker bei der ersten Probe im Haus geweint haben sollen, so überwältigend sei der Klang gewesen.

Die gebogene Rolltreppe, die öffentlich zugänglichen Aussichtsplattformen und die Foyers („Plaza“ genannt) sind jetzt schon voll. Seit der Öffnung dieser Gebäudeteile im November besuchten bereits über eine halbe Million Menschen das neue Haus; ganz so, als ob die Hamburger nicht ganz glauben könnten, dass sie das Areal endlich betreten können: Wie oft war man all die Jahre nicht schon mit der U-Bahn an dem Kubus vorbeigefahren? Wie viel hatte man nicht schon über das Projekt gesprochen, gestritten? Der Glanz – und die gute Aussicht vom Flachdach des ehemaligen Kaispeichers – mag so manchen mit dem Bau versöhnen.

Die Elbphilharmonie war schon so lang – manifest wie ideell – Bestandteil der Stadt, dass sie nun umso fester umschlungen wird von den Hamburgern, aufgesaugt und bestaunt, wie das Kind nach der Geburt; selbst der Spitzname war vor der Eröffnung schon bestimmt: Elphi. Das kommt den Bewohnern der Stadt schon ganz natürlich über die Lippen.

Nicht neun Monate, sondern 13 Jahre wuchs das Gebäude, entworfen von den Schweizer Stararchitekten Herzog & De Meuron, der Mutterleib war das Hafenbecken, das Fruchtwasser die Elbe. Nun steht die Elbphilharmonie wie eine Festung gegen das Wasser und den Wind.

Die Rauheit der Stadt einatmen

Was mit der Elbphilharmonie einhergeht, ist eine völlige Neubewertung jener Gegend, die einst für die Speicherstadt berühmt war. Früher Lagerungsgebäude, heute Weltkulturerbe, stehen die märchenhaft anmutenden Backsteinhäuser der Speicherstadt nun umzingelt von moderner Architektur, von dem Stadtentwicklungsprojekt Hafencity. Das Leben und Arbeiten mit dem Wasser prägt Hamburg seit jeher; die Speicherstadt war einst ein Zeichen dafür, die Hafencity ist der zeitgemäße Fortsatz. Auch wenn der Verkehr am Hafen über die Jahre unbedeutender wurde und abflaute, ist die Elbe nach wie vor das dominierende Element.

Eine Universität, Büro- und Wohnblocks, Lokale und Hotels verlängern das historische Ensemble. Für Kitsch und Nostalgie sind die Hanseaten ohnehin nicht so zu haben, und der lebendige, industrielle Streifen Hafen an der Elbe wirkt als logischer Ort für Veränderung.

Zaha Hadid zeichnet für die Promenade etwas weiter vorn, am Hafen, verantwortlich: Es ist ein bisschen das Aufspüren der Zukunft und der Utopie, der die Gegend um die Elbphilharmonie zum Ziel macht.

Der Wind peitscht einen am Hafen natürlich besonders entgegen, aber das ist nun einmal Hamburg. Und es empfiehlt sich, genau diese Rauheit der Stadt einzuatmen. Nie sonst ist Hamburg so sehr Hamburg wie im Winter und im Herbst, wenn das Wetter kalt (und oftmals wahrlich grausig) ist – und die breiten Straßen der Stadt dennoch glänzen. Hier im Norden hat man gelernt, mit dem Schietwetter umzugehen.

Festlichkeit ist das Stichwort. Aus den Fenstern der Wohnungen – und der Ladenlokale – strömt warmes Licht, und auch wenn die Tage kurz sind, fühlt man sich als Gast in der Stadt sehr schnell willkommen. Die gute Stube lockt, und das Farbenkleid der Stadt – dunkelblau, schwarz, violett, rosarot – hüllt einen auf den Spaziergängen ein, egal, ob man die Außenalster entlangflaniert oder durch die verwinkelten Straßen der lebendigen Szenequartiere Karoviertel und Schanze läuft, die Villen in Harvestehude bestaunt, in Ottensen (kreativ) oder am Eppendorfer Baum (elegant) oder auf der Mönckebergstraße (der Hamburger Mariahilfer Straße, nur ohne Begegnungszone) oder der Langen Reihe (bunt) einkaufen geht.

Hamburgs viele Dörfer

Die Stadt spannt sich wie ein Gummiband um die Alster (jenen Fluss, der aussieht wie ein See) – und wächst dann darüber hinaus. Um einen guten Überblick über ihre Facetten zu bekommen – und vor allem phänomenale Ein- und Ausblicke – empfiehlt sich eine Fahrt mit der Ringbahnlinie U3, etwa von der Station Sierichstraße bis zum Hauptbahnhof. Es geht über Brücken, vorbei an stattlichen Häusern, zwischen Eppendorfer Baum und Hoheluftbrücke erhascht man faszinierende Aussichten in die stilvollen Wohnungen entlang der Strecke. Bei den Landungsbrücken baut sich schließlich das berühmte Hafenpanorama vor einem auf, um anschließend an Elbphilharmonie und Speicherstadt entlangzuführen (und das alles für 2,20 Euro).

Jedes der Hamburger Viertel wirkt wie ein Dorf für sich, mit Einkaufsstraßen und niedrigen Wohnhäusern; häufig ist irgendwo um die Ecke gleich ein Kanal. Die Bezirke am Wasser – Winterhude zum Beispiel, Harvestehude oder Eppendorf – sind dabei elegant, zurückgenommen, grün und voller Natur: Kann eine andere europäische Stadt im Sommer mit Kaninchenplagen aufwarten?

Richtung Elbe hingegen verlieren die Dörfer ihren bürgerlichen Esprit: Sie gewinnen vielmehr die Seele eines Seemanns. Der Wind mag hier zwar wehen, die nasse Kälte durch die Pulloverlagen dringen – die Kneipen, Bars und Konzertkeller von St. Pauli wärmen die Herzen mit ihren Geschichten. Hier ist man sehr schnell zu Hause – Hamburg ist eine Ankunftsstadt.